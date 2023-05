Cassano si veste di rosa. E presenta la “guida” del Giro: la corsa arriva il 20 maggio

Siamo ormai «all’ultimo chilometro», alla flame rouge, direbbero i francesi: tra meno di due settimane, il 20 maggio, il Giro d’Italia arriva a Cassano Magnago, con arrivo di tappa.

Un momento che si sta preparando in modo certosino e che sta coinvolgendo un bel pezzo della città, con tanti eventi diversi, già avviati ad aprile e che ora accompagnano l’ultima attesa: domenica è stata la volta della Pink Run, versione 2023 e “in rosa” della color run (nella foto di apertura).

Nei giorni vi abbiamo raccontato come funzionerà la chiusura delle strade (qui l’articolo dedicato) e come si sta procedendo con le asfaltature (vedi qui). C’è però un “luogo” ideale per avere tutte le informazioni in un unico punto: la nuova brochure realizzata dal Comitato di tappa, con tutti gli sponsor.

«La brochure sarà centrale, sarà lo strumento più importante» sintetizza Nicola Poliseno, presidente del Comitato organizzatore di tappa, sottolineando il grande contributo dato dalle diverse attività economiche cittadine.

E non solo quelle economiche: «Tutte le attività sportive si sono attivate perché questa tappa non coinvolga solo il ciclismo ma tutti» aggiunge Luisa Savogin. Ad esempio lo Sci Club ha creato delle pettorine dedicate, che fungono anche da «modello per quelle per i volontari che saranno impegnati il 20 maggio», mentre la squadra di calcio Union Villa ha organizzato la “partita del cuore” che ha visto in campo i campioni del ciclismo, del pallone e di altri sport.

La brochure valorizza poi i monumenti e i luogi di richiamo di Cassano, dalle chiese al “castello dei cento tetti”, al Parco della Magana. E presenta le struture sportive e le scuole, anche loro direttamente coinvolte: «Il concorso per le scuole è stato vinto dalla 4°A della scuola Fermi, «la classe salirà sul palco del Giro, un onore».

Altra vetrina importante riservata alle associazioni di disabili come Afpd, Unitalsi, più di 21, Aism: avranno uno spazio nelle tribune a ridosso traguardo. «Più di cento persone: chi ha difficoltà motorie o di altro tipo potrà seguire il finale nel posto migliore».

La brochure, a cui ha collaborato anche l’associazione Vivi Cassano, riporta poi anche gli ulteriori eventi in programma in queste settimane e che continueranno anche fino al 23 maggio.