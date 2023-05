Cedono la strada e il muretto: diciassettenne cade nel vuoto a Brunate

I vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti domenica sera alle ore 22 circa in via alle Vigne nel comune di Brunate.

I soccorsi sono stati chiamati per un 17enne che, stazionando con un gruppo di amici sul bordo strada, è stato coinvolto nel cedimento di un muretto e della strada su cui il gruppo sostava.

Il ragazzo è caduto per qualche metro nella riva sottostante: una volta recuperato dagli specialisti “SAF” (soccorso alpino fluviale, componente dei vigili del fuoco che opera in terreni impervi) è stato ricoverato in ospedale dai sanitari del 118 in codice giallo.