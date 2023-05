Chiacchiere letterarie con Tiziana Granata all’EcoPlanetario di Tradate

Quattro chiacchiere con l’autore sotto il cielo stellato dell’EcoPlanetario. Immergetevi nell’incantevole atmosfera per godervi al meglio il viaggio letterario.

A seguire, per chi lo desidera, è possibile soffermarsi a colloquiare con l’autore nella brezza della notte o in caso di maltempo ascoltando la pioggia sotto il porticato.

PARTECIPAZIONE GRATUITA – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Almanacco delle Tradizioni Popolari

Una chiave di accesso alla Ruota dell’anno, scavando fra i vari strati di credenze che si sono arricchiti nei millenni e raccontandone le celebrazioni più importanti e significative.

Come sono nate le feste che celebriamo ancora oggi? E cosa sanno raccontarci quelle che si sono perse nel tempo, ma che ancora riverberano negli usi popolari e nelle vecchie storie?

Scoprendo questo tesoro nascosto, potremo far rivivere la loro eredità spirituale e ritrovare il legame con i nostri antenati e la nostra terra.

Attraverso i molti passaggi stagionali, potremo sperimentare un modo di vivere più in armonia con ciò che ci circonda.

Sotto la patina moderna delle nostre ricorrenze c’è un mondo ricco di tradizioni e simboli che aspetta solo di rivivere attraverso riti contadini, ricette secolari e proverbi.

È un viaggio che dura dodici mesi per poi ricominciare uguale, ma sempre diverso.