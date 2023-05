Chilometri di coda in A9 fra Uboldo e Saronno per incidente, quattro feriti

È di quattro persone ferite (tre in codice giallo, e una in codice rosso) e tre chilometri di coda il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 13.30 di giovedì in A-9 nel tratto fra Uboldo e Saronno in direzione Nord (Como.confine di stato).

Si tratta di un incidente auto-moto e sul posto è atterrato anche un elisoccorso partito da Milano.

Autostrade.it segnala coda di 3 km tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Saronno per incidente.