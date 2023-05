Chiude la filiale di Deutsche Bank di Corso Matteotti a Varese

Continua in provincia di Varese, e non solo, la chiusura di filiali bancarie. Questa volta tocca allo sportello della Deutsche Bank di Corso Matteotti a Varese la cui attività viene trasferita a partire dall’11 giugno allo sportello di via Volta a Gallarate. Per i clienti della filiale varesina non ci saranno variazioni sia del numero di conto corrente sia dell’Iban.

Deutsche Bank aveva chiuso, circa due anni fa, la filiale di Busto Arsizio e più recentemente quella di Castellanza.

È un’erosione che continua con un andamento costante dal 2008. Il Covid ha dato un’ulteriore accelerazione al fenomeno. Secondo il rapporto sulle banche e le istituzioni finanziarie realizzato da Banca d’Italia, nel corso del 2020 la riduzione del numero degli sportelli bancari attivi sul territorio italiano è stata del 3,4%, si è passati da 24.312 sportelli di fine 2019 a 23.481 di fine 2020 con un saldo negativo di 831 sportelli. Chiusure che hanno riguardato tutte le regioni d’Italia, in particolare la Valle D’Aosta dove la diminuzione è stata più accentuata.

IL COMMENTO

«Continua come su tutto il territorio nazionale la chiusura di sportelli bancari – dice Alessandro fabi, segretario provinciale della Fabi – con tutte le difficoltà che ne derivano per colleghe e colleghi rispetto alla mobilità territoriale e anche professionale. E poi c’è la clientela che è l’altro versante del fenomeno altrettanto importante, con ricadute negative soprattutto quando riguarda i piccoli centri. Uno degli obbiettivi del prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale, di cui si stanno svolgendo le assemblee di presentazione sui territori, è proprio quello di rimettere al centro il settore bancario nell’economia del paese e cambiare rotta rispetto alla presenza sui territori».