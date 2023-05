“Ci stiamo mangiando il Pianeta”: a Luino un incontro sull’alimentazione e sul cambiamento climatico

Promosso dal Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino, l’incontro vedrà la partecipazione della giornalista Giorgia Colucci, del medico e nutrizionista Alessandra Baruffato e dell’agrotecnico esperto in enogastronomia Andrea Sessa

(A cura di Alessandro Perego, Laboratorio Comunicazione del Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino)

Il 16 giugno 2023 alle ore 21:00 a Palazzo Verbania a Luino si terrà la serata “Ci stiamo mangiando il Pianeta. Cibo sano, Pianeta sano: un’alimentazione sostenibile è possibile” con il Tavolo per il Clima di Luino ed esperti del settore.

Per vivere abbiamo bisogno di scaldarci, di spostarci e di produrre e consumare beni. Tutte queste attività richiedono una grande quantità di energia la cui produzione, quando è ottenuta a partire dalla combustione di fonti fossili (in particolare petrolio e metano), porta con sé l’inevitabile svantaggio di rilasciare in atmosfera anidride carbonica ed altri gas serra responsabili del riscaldamento globale attuale.

Se rispetto al riscaldamento domestico e agli spostamenti la nostra libertà di ridurre le emissioni climalteranti è in alcuni casi limitata (ad esempio perché si vive in un condominio o in affitto, perché la nostra sede di lavoro è molto distante da casa, o ancora perché le auto elettriche hanno costi proibitivi e il trasporto pubblico è spesso inefficiente e costoso), rispetto al consumo degli altri beni necessari alla vita abbiamo un potere enorme, di cui spesso non siamo consapevoli: il potere di decidere, con libertà quasi assoluta, che cosa acquistare e cosa consumare, contribuendo con le nostre scelte ad orientare il mercato.

Tra tutti i beni che quotidianamente acquistiamo, i più importanti sono naturalmente i beni alimentari. Come abbiamo riportato in una precedente serie di articoli, la produzione di cibo è responsabile di circa un terzo delle emissioni di CO2 a livello globale. E’ qui che le nostre scelte diventano determinanti e la nostra responsabilità non può essere elusa.

Sapevate, ad esempio, che a parità di calorie contenute la carne di manzo ha un impatto sul clima 50 volte superiore a quello dei legumi? O che un chilogrammo di carne bovina richiede 15.400 litri d’acqua? O ancora, che gli allevamenti intensivi in pianura padana (una delle zone più inquinate in Europa) emettono 11.600 tonnellate di ammoniaca all’anno?

Per approfondire il rapporto tra alimentazione, salute umana e salute del Pianeta, il Tavolo per il Clima di Luino invita tutta la cittadinanza alla serata “Ci stiamo mangiando il Pianeta. Cibo sano, Pianeta sano: un’alimentazione sostenibile è possibile” in programma il prossimo 16 giugno a Palazzo Verbania (Luino) alle ore 21.00.

E’ possibile invecchiare senza ammalarsi e quanto è importante l’alimentazione per raggiungere l’età matura in piena salute? Quali scelte alimentari sono dannose per noi e per il Pianeta? Quali sono i danni causati all’ambiente dagli allevamenti intensivi? A queste ed a molte altre domande risponderemo grazie agli interventi di Giorgia Colucci, giornalista di Euractiv, che collabora con Il Fatto Quotidiano e con La Svolta; Alessandra Baruffato, medico e nutrizionista, ricercatrice del progetto EDU.C.ARE. e collaboratrice di La Grande Via, associazione fondata da Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi; Andrea Sessa, agrotecnico esperto in enogastronomia che si occupa, tra le altre cose, di promuovere la filosofia e la cultura produttiva degli artigiani del settore; Lara Tavani, professoressa nella scuola secondaria di primo grado e referente del Laboratorio Cibo e Ambiente del Tavolo per il Clima di Luino. Abbiamo in mente tante sorprese, che vi riveleremo nei prossimi giorni. Intanto iniziate a segnarvi la data. Non potete mancare: ne va, letteralmente, della nostra salute.

Per maggiori informazioni: locandina