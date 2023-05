“Ci vogliono più parcheggi per chi viene a Varese”: l’appello finale di Ascom per il PGT

Il corposo documento di Confcommercio Ascom Varese sul nuovo PGT di Varese, presentato nella mattina del 3 maggio, contiene non solo una analisi basata sui dati di Regione Lombardia e otto proposte per l’Amministrazione comunale: alle considerazioni di carattere più generale, applicabili non solo a Varese ma anche ad altre realtà urbane, si aggiungono anche considerazioni su temi specifici della città, già sollevate dell’associazione.

Una pagina di segnalazioni, nelle tredici totali del report, che vede protagonisti i parcheggi in città: un argomento, per i rappresentanti dei commercianti varesini, fondamentale per assicurare la sopravvivenza dei negozi di vicinato in centro, che non godono della possibilità di offrire i servizi che invece la grande distribuzione ha.

«Ci riferiamo in particolare al problema della sosta nel centro città, che nonostante l’apertura del parcheggio multipiano di Via Staurenghi non si è certamente risolto – spiega infatti la nota – Con la contemporanea politica di gestione degli spazi a raso, prevalentemente a favore dei residenti, e delle agevolazioni introdotte per le auto eco-compatibili, senza apporre alcun limite di orario, le già scarse possibilità di accedere al centro storico di Varese sono sicuramente peggiorate».

Inoltre: «La mancata previsione di realizzare con il “piano stazioni” un multipiano di servizio all’area nord/est della città non solo ha privato quella zona di un fondamentale servizio per l’interscambio con la ferrovia ma ha anche privato una vasta area (Via Piave, Via Medaglie d’oro, Via Orrigoni, Via Morosini, Via Milano e limitrofe) di un numero importante di posti auto che prima dell’inizio lavori erano disponibili. Anche per la zona centrale della città si potrebbe pensare di intervenire rivalutando la possibilità di realizzare un parcheggio multipiano sull’attuale area, già a questo scopo adibita, di Via S. Francesco (quindi senza consumo di suolo e peraltro favorita per questo scopo dall’andamento plani-altimetrico della stessa)»

Il problema della sosta vale anche «Per l’accessibilità ai nuclei più caratterizzati da valenze storico-religiose-architettoniche – continua il documento – Ci riferiamo ovviamente all’annoso problema dell’accessibilità al Sacro Monte e alla castellanza di Biumo Superiore la cui mancanza di posti auto limita non solo il sistema commerciale ma anche quello turistico».

Il problema parcheggi per Ascom Varese riguarda anche: «Una corretta e equilibrata ripartizione sul territorio di spazi a raso a pagamento e spazi a raso a sosta libera e il carico – scarico merci per le attività presenti nelle zone pedonali».

Infine, l’associazione dei commercianti varesina sottolinea anche: «Il problema del mantenimento di una effettiva differenziazione delle funzioni presenti nel centro città e nelle castellanze, tra cui di grande importanza quella residenziale per non stravolgerne il significato storico, la sua appetibilità, la sua vivibilità».