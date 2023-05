Città di Varese, è l’ora di Rosati: la conferenza stampa in diretta

Il campionato del Varese si è concluso domenica 14 maggio con la retrocessione sul campo. Sentenza al momento sospesa fino a quando la Corte d’Appello Federale non si esprimerà in merito al ricorso legato all’altezza delle porte del campo di Carate Brianza – udienza fissata per le 11 di venerdì 19 maggio -, ma nel frattempo qualcosa in casa biancorossa si muove. E il passo non è così leggero quando a convocare la conferenza stampa è Antonio Rosati, patron della squadra biancorossa che fino a oggi non ha avuto ruoli ufficiali nell’organigramma. Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI oppure attendi qualche secondo e guarda qui sotto↓.