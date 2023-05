Cittadini di Cislago, Marnate, Rescaldina e Gorla Minore uniti per la giornata di pulizia del Bosco del Rugareto

Sabato 6 maggio 2023, i Comuni di Cislago, Marnate, Rescaldina e Gorla Minore uniscono le forze per organizzare un evento di pulizia del Bosco del Rugareto. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini che desiderano contribuire a rendere il bosco più pulito e preservare il suo valore ambientale.

L’evento ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul degrado ambientale e sensibilizzare la popolazione ad adottare comportamenti ecologicamente corretti, contrastando l’abbandono dei rifiuti e promuovendo il rispetto per l’ambiente. Si ringraziano tutte le associazioni che hanno collaborato e che saranno presenti all’iniziativa.

I luoghi e gli orari di ritrovo per l’evento sono i seguenti:

Cislago: ore 08.30, area parcheggio Via Maestri del Lavoro

Marnate: ore 08.30, zona Industriale via Kennedy (vicino campo sportivo)

Rescaldina: ore 09.30, Via Nenni – parcheggio ingresso parco

Gorla Minore: ore 08.30, piazzale Via E. Mattei (zona Omec)

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Cislago al numero di telefono 02/96671048. Inoltre, è possibile visitare il sito internet del Parco del Rugareto all’indirizzo www.parcodelrugareto.it.

Partecipare a questa iniziativa è un’occasione per dimostrare impegno e responsabilità verso l’ambiente e la comunità. Unisciti agli altri cittadini e contribuisci alla pulizia del Bosco del Rugareto, per preservare un patrimonio naturale di grande valore per tutti.