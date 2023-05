Claudio Borroni Jazz Crooner Trio in concerto a VareseVive

La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, VareseVive e 67 Jazz Club Varese presentano un evento imperdibile per gli appassionati di jazz.

Domenica 14 maggio, alle ore 18 presso Varesevive in Via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, avrà luogo un concerto jazz con il gruppo “Claudio Borroni Jazz Crooner Trio“. Il gruppo affida il suo repertorio agli standard più belli del panorama jazzistico internazionale, riarrangiati dai protagonisti seguendo il loro pathos, sensibilità ed esperienza. Ne escono brani nuovi, quasi originali, grazie alla rivisitazione ed all’inserimento dei “verse” iniziali, che difficilmente si ascoltano nei concerti, spaziando dallo swing, al blues, dalle ballade alla bossa, nelle lingue originali. Al gruppo dei tre si aggiunge per l’occasione il batterista Tommy Bradascio, uno dei migliori batteristi d’Italia.

Il costo del biglietto è di 10 euro e le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero 335 8208969.