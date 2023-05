Il clavicembalo protagonista nella chiesetta di San Cassiano a Varese

La rassegna di musica antica in memoria di Marina Mauriello -insegnante di clavicembalo al conservatorio Verdi di Milano e al Konservatorium di Vienna, ideatrice nel lontano 1980 dell’Associazione “Omaggio al clavicembalo” nata con lo scopo di divulgare il vastissimo e ancora poco conosciuto repertorio per questo strumento- torna nella chiesetta di San Cassiano (Avigno), a Varese.

Quest’anno i concerti in programma sono cinque e si terranno a partire da sabato 6 maggio.

LA RASSEGNA

Sabato 6 maggio ore 17

“…da Notenbuchlein fur Anna Magdalena Bach 1725”

Soprano: Désirée Corapi; clavicembalo: Giancarlo Vighi

Sabato 13 maggio ore 17

“La polifonia vocale tra ‘500 e ‘600”

Soprano: Tea Irene Galli; contralto: Nausicaa Nisati; tenore: Matteo Magistrali; basso: Marco Antonio Bordini

Sabato 20 maggio ore 17

“Musica da camera: il mondo delle Triosonate”

Violino: Francesca Del Grosso; flauto: Andrea Florit; viola da gamba: Issei Watanabe; clavicembalo: Bruna Panella

Sabato 27 maggio ore 17

“Pièces de clavecin en concerts”

Flauto: Andrea Florit; violino: Felicitas Zerer; oboe: Simone Zangani; viola da gamba: Issei Watanabe; clavicembalo: Lorenzo Da Pra

Sabato 3 giugno ore 17

“Il violino fantastico”

Violino: Margherita Pupulin; arciliuto: Juan José Francione

Info 333 7723989

Ingresso libero

Marina Mauriello

Negli anni ha seguito e collaborato con “Musica a San Cassiano” condividendo l’amore per la musica con don Adriano Sandri di Velate cui era legata da sincera amicizia e stima. I suoi ex allievi portano avanti la sua passione e il suo entusiasmo per la musica con molta gratitudine per tutto quello che lei ha donato loro con profonda competenza e generosità.