Clima straordinariamente mite, nel primo trimestre risultati in flessione per Acinque

Risultati in flessione nel primo trimestre per Acinque spa, società che opera nel settore delle utilities, risultato dell’aggregazione delle società di cinque territori: Varese, Monza, Como, Lecco e Sondrio.

Le ragioni del calo delle vendite del primo trimestre sono da ricercare nel clima mite dell’inverno appena passato e alla forte attenzione ai consumi da parte dei clienti, anche richiesta dagli interventi governativi di fine 2022, che hanno portato a una contrazione dei volumi di vendita di energia per uso riscaldamento.

EFFETTO ECOBONUS E SUPERBONUS

A compensare i ricavi complessivi delle vendite, che nel primo trimestre si attestano a quota 229,6 milioni di euro (218 milioni nel 2022), sono state le finalizzazioni delle attività di efficientamento energetico (ecobonus e superbonus 110%).

L’Ebitda, ovvero il margine operativo, parametro che misura le performance di un’azienda, ha fatto registrare un -18,1 % passando dai 27,9 milioni di euro del 2022 ai 22,9 milioni del 2023. Se si analizza l’Ebit, cioè il margine operativo al netto di tasse e interessi, si passa dai 15,3 milioni di euro del 2022 ai 10,7 milioni di euro del 2023. Il risultato netto si è dunque quasi dimezzato: dai 10,2 milioni di euro del 2022 ai 5,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2023.

Cresce a quota 262,6 milioni di euro l’indebitamento finanziario netto della società, incremento in linea con l’anno precedente, per effetto degli interventi riconducibili a ecobonus e superbonus avviati negli esercizi precedenti.

Leggermente in aumento anche i costi relativi al personale che ammontano a 10,1 milioni di euro, contro i 9,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Gli altri costi operativi del primo trimestre 2023 sono pari a 196,7 milioni di euro, anch’essi in leggera crescita rispetto al 2022 (180,9 milioni).

IL COMMENTO

«Acinque conferma la propria capacità di presenza e di iniziativa, nonostante il contesto macroeconomico estremamente complesso, specie nel settore dell’energia, e per gli effetti del climate changing che inevitabilmente incidono sui volumi della vendita – hanno sottolineato il presidente Marco Canzi e l’amministratore delegato Stefano Cetti – Tuttavia anche il primo trimestre del 2023 riafferma la grande resilienza dell’azienda grazie all’articolazione della massa critica che ci vede impegnati in diversi settori. E, come documentano gli investimenti, manteniamo il nostro ruolo proattivo e intraprendente, quale partner dei territori nel campo dell’innovazione, dell’efficientamento e dello sviluppo sostenibile, che è la stella polare che guida le nostre attività: l’obiettivo è generare valore a beneficio delle comunità locali di riferimento».