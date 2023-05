Col machete sotto al cuscino aggredisce un poliziotto: in manette pusher fermato nel blitz del commissariato di Busto Arsizio

Dormire in una casa diroccata per cercare riparo dalle intemperie nei luoghi dove si vende droga è come stare in trincea. c’è sempre il rischio che il nemico arrivi e bisogna essere pronti a colpire pre primi, a far male. Proprio quello che ha fatto un pusher di 24 anni sorpreso nel sonno da un blitz degli agenti della polizia di stato del commissariato di Busto Arsizio nel corso di un servizio antidroga, dove uno degli operanti è rimasto ferito al volto.

Da tempo gli agenti della polizia di Stato di Busto Arsizio captavano notizie di continui movimenti sospetti in una casa abbandonata a Buscate, dove i tossicodipendenti della zona potevano procurarsi sostanze stupefacenti da spacciatori nordafricani “concorrenti” a quelli dediti allo spaccio nelle aree boschive. Così ieri mattina gli agenti del Commissariato di via Foscolo, coadiuvati dai cinofili antiesplosivo della Polizia di Frontiera e da quelli antidroga della Guardia di Finanza di Malpensa, sono entrati nell’immobile abbandonato per identificarne gli occupanti e procedere a una perquisizione.

I poliziotti si sono subito imbattuti in un uomo che dormiva in un giaciglio di fortuna e che, svegliatosi di soprassalto, ha mostrato di avere sotto le coperte un machete. Dopo aver bloccato con non poca fatica l’uomo, un agente è stato colpito al volto da un pugno che gli ha procurato lievi contusioni ed escoriazioni. Gli operatori hanno quindi potuto effettuare la perquisizione trovando, oltre a 35 grammi di cocaina, 80 di hashish e 800 euro, un grosso coltello da cucina posato a terra accanto al letto e un’accetta sotto al cuscino, armamentario che, come il machete, doveva evidentemente servire al pusher per difendere droga e denaro. Sono stati anche recuperati uno scooter, che si è scoperto rubato a Milano circa un anno fa, una mountain bike e due monopattini elettrici, probabilmente rubati a loro volta, tre cellulari, un tablet e diverse schede SIM tutte intestate a terze persone, orologi e 25 cartucce per fucile da caccia, tutti strumenti utili al capillare spaccio di droga.

Il malvivente, privo di documenti, è stato identificato come un marocchino di 24 anni con qualche precedente e, d’intesa la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale; è stato inoltre denunciato per ricettazione, occupazione abusiva di immobile e detenzione di munizioni.