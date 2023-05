Coldiretti incontra gli studenti: “Le giovani generazioni protagoniste dell’agricoltura di domani”

(nella foto l’incontro ai Giardini Estensi con gli alunni delle primarie)

Coldiretti Varese e Coldiretti Giovani Impresa sono saliti in cattedra questa mattina, giovedì 25 maggio, nella cornice storica e suggestiva del Salone Estense del Comune di Varese incontrando gli studenti delle quinte classi di diversi istituti agrari della provincia. L’incontro è avvenuto nell’ambito dei diversi progetti didattici e di formazione, che già questa settimana – martedì 23 – hanno visto la giornata conclusiva del percorso rivolto agli allievi delle scuole elementari e medie.

Nel corso della mattinata, dopo il saluto dell’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio, i ragazzi hanno potuto ascoltare le esperienze di cinque giovani imprenditori: Enrico Montonati, delegato Coldiretti Giovani Impresa, che a Vergiate produce mirtilli e piccoli frutti; Miriana Grilli, che ha esemplificato la sua esperienza a Lonate Ceppino, dove alleva cavalli, asini e altri animali che sono i veri protagonisti dei percorsi didattici attivati nella sua fattoria. Simone Baldin ha invece raccontato l’avvio della sua impresa a Brezzo di Bedero, dove produce miele e derivati. Ancora, Pietro Colombo ha ricordato la sua storia d’impresa che lo ha portato a continuare l’impresa fondata dalla sua famiglia e indirizzata alla produzione di frumento a Lonate Pozzolo. Non è mancato all’appello il settore zootecnico e lattiero caseario, con Simone Zanotti, allevatore a Casciago, che ha parlato dell’allevamento delle bovine ma anche della strategicità delle filiere, citando l’esempio dei mercati di Campagna Amica dove vende, con la sua famiglia, i formaggi trasformati direttamente nel caseificio aziendale. Non da ultimo, si è parlato anche di agriturismo, con un video dove Luca Ricci di Induno Olona ha raccontato la duplice esperienza che lo vede impegnato nella coltivazione di ortaggi e nella gestione dell’agriturismo collegato all’impresa agricola.

“Abbiamo voluto parlare alle nuove generazioni, consapevoli che saranno sempre più protagoniste nell’agricoltura di domani” commenta il delegato di Coldiretti Giovani Impresa Varese Montonati. “Un’agricoltura dinamica, ma attenta all’integrazione sociale, alla tutela dell’ambiente e del territorio oltre che dedita alla produzione di cibo. I nostri giovani sono intervenuti con entusiasmo e hanno parlato dell’importanza della formazione sia in ambito scolastico, ai vari livelli, che pratica, invitando gli studenti ad allargare i propri orizzonti viaggiando e confrontandosi con realtà imprenditoriali diverse non solo italiane ma anche estere”.

“Le idee giovani sono la linfa del settore – è il commento del presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori – per questo l’invito a tutti coloro che intendono lavorare in agricoltura è quello di sfruttare le grandi opportunità offerte dalla multifunzionalità aziendale che Coldiretti incoraggia ormai da anni. Un consiglio sempre valido è quello di non restare statici nelle produzioni ma essere in grado di “reinventarsi” impegnandosi ad esempio nella vendita diretta, una strada percorribile attraverso la multifunzionalità e i la vendita diretta attraverso il circuito di Campagna Amica, presente in forze anche sul territorio della provincia prealpina”.