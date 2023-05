Come difendersi dalle truffe. Il Comune di Castellanza organizza un incontro con i cittadini

La Città di Castellanza, in collaborazione con il Lions Club Busto Arsizio Lombardia, organizzerà un incontro pubblico sulla prevenzione e difesa dalle truffe e raggiri ai danni dei cittadini, in particolare delle persone più vulnerabili.

L’evento avrà luogo il sabato 20 maggio alle ore 15:00 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza. All’incontro saranno presenti il sindaco Mirella Cerini, responsabile delle politiche sulla sicurezza, e il Comandante della Polizia Locale, Francesco Nicastro.

L’incontro, a cui si potrà partecipare gratuitamente, sarà tenuto dalla consulente finanziaria Dr.ssa Roberta Bertuccio. La Dr.ssa Bertuccio fornirà ai cittadini suggerimenti e consigli utili per evitare di cadere vittime di truffe, in particolare quelle finanziarie, che sono sempre più diffuse. Sarà un’opportunità per affrontare questa delicata problematica, comprendere come avvengono le truffe finanziarie, come riconoscerle e soprattutto come evitarle. Saranno anche fornite informazioni su a chi rivolgersi per ottenere protezione e assistenza.

Il indaco Mirella Cerini ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema delle truffe ai danni dei cittadini, soprattutto delle persone più fragili, come gli anziani. Ha inoltre evidenziato l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere la sicurezza partecipata, coinvolgendo attivamente i cittadini nella protezione di sé stessi e dei propri familiari. In questo contesto, si incoraggia la creazione di gruppi di vicinato che monitorano le zone residenziali per prevenire i crimini e si sensibilizzano i cittadini sui rischi finanziari. Il Sindaco ha ringraziato anche il Lions Club Busto Arsizio Lombardia e la presidente Paola Scanelli per aver promosso e sostenuto questa importante iniziativa.

Si tratta quindi di un’occasione preziosa per i cittadini di Castellanza e delle zone circostanti per acquisire conoscenze e strumenti per proteggersi dalle truffe finanziarie e garantire la propria sicurezza.