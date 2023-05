Come Essere genitori di pre adolescenti e adolescenti oggi: se ne parla a Vergiate

Promossa da Asss per venerdì 19 maggio, la serata spazierà da spiegazioni biologiche e psicologiche a consigli pratici e albi illustrati. Partecipazione gratuita

La serata “Essere genitori di pre adolescenti e adolescenti oggi” promossa da Asss (Azienda Speciale servizi sanitari) per sabato 19 maggio alle ore 20.45 in Sala Polivalente a Vergiate sarà l’occasione per comprendere da un punto di vista psicologico e, grazie al contributo delle neuroscienze, anche da un punto di vista biologico, il fenomeno dell’adolescenza.

«L’adolescenza è quel periodo lungo, complesso e, allo stesso tempo, straordinario, di transizione dall’infanzia all’età adulta, caratterizzato da numerosi cambiamenti in diversi ambiti: «Gli adolescenti, è vero, spesso sono lunatici, si comportano in modo bizzarro, apparentemente inadeguato, tendono ad adottare comportamenti rischiosi e si lasciano trascinare dal gruppo dei pari – spiega la psicologa Pamela Alberti che gestisce lo Spazio adolescenti del poliambulatorio di Vergiate – Le scienze psicologiche e sociali hanno ricercato le cause di questi comportamenti nei cambiamenti ormonali e nel contesto culturale».

«Comprendere le cause cerebrali e biologiche del fatto che l’adolescente improvvisamente inizia a comportarsi in maniera diversa rispetto al passato, aiuta a non spaventarsi – aggiunge – ed evita di adottare interventi autoritari che rinforzano la ribellione».

I partecipanti all’incontro avranno anche modo di considerare gli aspetti positivi dell’adolescente che, pieno di energia e dotato di un cervello così plastico, va assolutamente incoraggiato a ricercare la genialità, la creatività, anche l’impulsività, in quanto fonte di esperienza, guidandolo e restandogli vicini senza opporsi.

L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, sarà condotto dalla psicologa Pamela Alberti e dalla biologa Fiorella Barocci.

Alla fine della serata ci sarà anche un banchetto con alcuni albi illustrati per i preadolescenti, proposto della presidente di Asss Vergiate, Federica Angoli, all’interno del mese della lettura “Il Maggio dei libri”.

La Sala Polivalente è in via Cavallotti 10, a Vergiate.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vergiate e dall’Ordine dei Biologi.