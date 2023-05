Come partecipare al bando per le imprese del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino

Il Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino ha presentato il bando per le imprese e le modalità per parteciparvi giovedì 18 maggio in sala consiliare a Somma Lombardo. All’incontro hanno partecipato Edoardo Favaron, presidente del Distretto; Francesco Calò, assessore alle Attività produttive di Somma Lombardo (comune capofila del progetto) e Stefania Gabrielli di Trelab.

I dettagli del bando

Il bando mette a disposizione la somma complessiva di 200.000 euro (destinata dalla Regione Lombardia) alle micro, piccole e medie imprese che operano nei comuni del Distretto negli ambiti di: vendita al dettaglio, somministrazione cibi e bevande, e prestazione di servizi alla persona. Il bando è aperto anche agli aspiranti imprenditori, ma prima di ricevere il contributo dovranno avere già avviato l’attività. Le risorse saranno ripartite tra i Comuni in base al numero di abitanti.

I soldi erogati tramite il bando saranno contributi a fondo perduto che potranno coprire fino al 50% delle spese sostenute per ogni progetto presentato. Il contributo massimo iniziale è di 1.000 euro. Saranno ammessi solamente gli investimenti con una spesa minima di 1.000 euro, di cui 700 in conto capitale.

Le spese ammissibili riguardano: opere di rinnovo o ristrutturazione, licenze per software, veicoli commerciali, affitti, formazione, attività di pubblicità e organizzazione di eventi. Saranno prese in considerazione solo le spese sostenute dal 28 marzo 2022 fino al momento della presentazione della domanda. Le richieste si potranno presentare tramite una piattaforma online dedicata dal 31 maggio 2023 al 29 settembre 2023. I progetti accettati riceveranno i contributi in ordine cronologico di presentazione della domanda entro il 31 marzo 2024 fino a esaurimento fondi. Ulteriori dettagli sono disponibili a questo link.

“Il bando è un’opportunità per i Comuni del Distretto”

È soddisfatto del risultato ottenuto in questa prima fase del progetto l’assessore alle Attività produttive di Somma Lombardo Francesco Calò. «Il bando – afferma Calò – rappresenta un’opportunità che il Distretto del Commercio offre a tutti i Comuni della zona. Essere riusciti ad aggiudicarsi questi fondi dalla Regione, significa che le istituzioni hanno riconosciuto il lavoro svolto dalle nostre comunità. Siamo riusciti ad affermarci come punto di riferimento anche di fronte a realtà molto più grandi di noi».

«Abbiamo vinto questo bando – ha aggiunto il presidente del Distretto Favaron – grazie alla collaborazione con Trelab, Ascom Gallarate e Ascom Varese. Il nostro Distretto si è posizionato quarto su un totale di 191 realtà. Ora questi soldi sono a disposizione della nostra comunità, e sarà compito degli imprenditori impegnarsi per sfruttarli al meglio».