Cominciano in Camera di Commercio a Varese gli incontri per progettare il prossimo programma pluriennale dell’ente

Il primo appuntamento è stato quello di oggi, venerdì 12 maggio: la prima di una serie di mattinate di ascolto, analisi e dibattito per dare il via all’attività di progettazione condivisa del Programma Pluriennale 2023/2028 di Camera di Commercio Varese.

«Vogliamo innanzitutto ascoltare il territorio per poter affrontare il cambiamento dei prossimi anni – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello – E questa è la prima occasione per un importante dialogo a 360 gradi con i parlamentari e i consiglieri regionali varesini, ma anche con le associazioni imprenditoriali, i sindacati, le istituzioni locali e i nostri consiglieri camerali. Vogliamo che le principali linee strategiche di attività su cui concentrarci come ente camerale nei prossimi anni siano il più possibile condivise dal territorio e arricchite di contributi: valutazioni ma anche istanze legate allo sviluppo economico e sociale della provincia e del Sistema Varese nel suo complesso».

La consultazione partecipata di tutte le organizzazioni e le istituzioni delle realtà economico-produttive, sociali e amministrative del territorio varesino è quindi l’elemento cardine su cui Camera di Commercio vuole innestare la costruzione dei suoi indirizzi strategici e delle sue azioni per l’immediato futuro: «Il confronto odierno con la politica – continua Vitiello – vuole trarre spunto dalle agende dei lavori dei Parlamenti europeo e nazionale e del Consiglio Regionale per coniugare una visione Global con una prospettiva Local delle nostre linee di indirizzo».

Alla chiamata hanno risposto in molti: dai parlamentari Alessandro Alfieri, Andrea Pellicini e Stefano Candiani (con unMaria Chiara Gadda in streaming da Napoli) all’europarlamentare Isabella Tovaglieri, dai consiglieri regionali Giuseppe Licata, Giacomo Cosentino, Samuele Astuti al sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, dal vicepresidente della provincia Valentina Verga al sindaco di Ponte Tresa Massimo Mastromarino, dalla vicesindaco di Varese Ivana Perusin a molti altri esponenti della politica locale.

Intanto: «Come primo passaggio e sulla base delle indicazioni emerse dal Consiglio Camerale si è deciso di declinare il Programma Pluriennale in tre missioni portanti – ha sottolineato il presidente di Camera di Commercio – La prima si occupa di “Nuove Generazioni”, le altre due di “Attrattività” e “Sostenibilità”. Partiamo da qui e insieme lavoriamo per costruire una programmazione in grado di offrire opportunità di crescita e sviluppo per l’economia varesina».

Le tre missioni portanti del Programma Pluriennale 2023/28 di Camera di Commercio Varese verranno approfondite nelle prossime settimane: altri tre incontri che si estenderanno nel tempo fino a luglio, occasione di altrettanti nuovi momenti di ascolto, analisi e dibattito.