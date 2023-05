Compie un anno la collaborazione tra Camera Condominiale Varese e Impresa Sangalli

Un anno di collaborazione quello compiuto dalla Camera Condominiale Varese e Impresa Sangalli, che ha portato a grandi risultati nella gestione delle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti di molti cittadini.

“Ogni cambiamento nella vita dei cittadini si sente, soprattutto perché la gestione rifiuti per la vita di un condominio è importante, orari e giorni sono abitudini consolidate, che però cambiano e con loro mutano i sistemi amministrativi – ha raccontato Sandro Di Scerni, di Impresa Sangalli – Andrea Leta di Camera Commercio ha avuto l’idea di stringere un accordo con noi. A Varese i condomini nascono con una determinata organizzazione che ora però sta radicalmente cambiando. Cambiamenti che si fan sentire anche se vanno in direzione positiva, e Camera Condominiale aiuta a gestire in un modo migliore questa tematica complessa dalle tante sfaccettature e trovare soggetti intermedi che aiutino a gestire e raccogliere le richieste e problematiche è una cosa straordinaria”.

Camera Condominiale è una piccola associazione rispetto ad altre che operano nello stesso campo, ma che in un anno è riuscita a soddisfare e rispondere a circa 136 richieste dei cittadini, ha poi raccontato Andrea Leta: “Con Impresa Sangalli ha funzionato benissimo e abbiamo fatto un lavoro molto interessante, eseguito in maniera eccellente, per il quale dobbiamo ringraziare anche l’Ufficio Ambiente, che ha lavorato con noi da subito in maniera costruttiva, efficace ed efficiente”.