Comunità e Daspo per altri due minorenni coinvolti nella rapina fuori dalla scuola di Gallarate

Altri due ragazzi nei guai per l’aggressione e la rapina del 28 aprile scorso ad un coetaneo fuori dalla scuola Ponti di Gallarate.

Questa mattina la Polizia di Stato del Commissariato di Gallarate ha dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti di altri due minori che facevano parte del gruppo, entrambi residenti in città.

Le indagini condotte dalla sezione investigativa hanno infatti consentito di confermare, anche a carico dei due odierni indagati, la partecipazione attiva ai reati contestati agli altri componenti del sodalizio.

Nei confronti dei due giovani, il Tribunale per i minorenni di Milano, considerate “le condotte indicative di uno stile di vita deviato e contiguo ad un contesto delinquenziale giovanile che ne preclude l’avvio di un adeguato percorso evolutivo”, ha disposto il collocamento in comunità, anche per scongiurarne una recidiva dei reati. In comunità – si legge nell’ordinanza – “potrà essere esercitata nei loro confronti la necessaria vigilanza mediante l’attivazione di una serie di presidi correttivi e trattamentali finalizzati a favorirne l’avvio di un corretto percorso evolutivo e ad assicurare il necessario distanziamento dal contesto delinquenziale”.

Nei confronti dei due minori il Questore, accertata la gravità dei fatti connotati da spiccata violenza, i precedenti di polizia e l’inclinazione a delinquere, ha emesso la misura di prevenzione del Daspo “fuori contesto” che impedirà ad entrambi per un anno la partecipazione a qualsiasi manifestazione sportiva per evitare che possano ripetere analoghe condotte.

Dalla Polizia di Gallarate anche una precisazione riguardo alla scuola, che ha fornito grande collaborazione alle indagini: “L’episodio delittuoso verificatosi nei pressi dell’istituto scolastico non ne intacca minimamente il prestigio né la serietà, dimostrate tra le altre cose dalla dirigenza e dal corpo docente cha hanno fornito, sin da subito, il loro apporto alle indagini”.