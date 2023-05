Con il Cai Luino alla scoperta dei rododendri in fiore al Monte Lema

Venerdì 2 giugno, in occasione della Festa Nazionale Italiana, il CAI Luino propone un’escursione semplice sulle montagne dell’Alto Varesotto per ammirare la fantastica fioritura dei rododendri.

L’escursione è in programma sul monte Lema e non presenta nessuna difficoltà. Al rientro ci sarà la possibilità di fermarsi in rifugio per un momento conviviale (facoltativo e prenotazione all’inizio escursione).

Programma

Tempo totale della gita ore 2,45 (escluse soste)- Dislivello m 436 – Difficoltà E

Itinerario: rifugio Campiglio m 1185 – monte Lema m 1621 – Rif Campiglio. Percorso sentieri n° 108

Ore 9:00 ritrovo presso il posteggio di Poppino

Ore 9:15 partenza con mezzi propri per il rifugio Campiglio

Ore 10:00 inizio escursione

Si richiedono: pranzo al sacco in vetta, documento valido per l’espatrio, abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate. Escursione gratuita condivisione spese auto

Accompagnatori Gianni 3387768131 – Sibylla 3382851218

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 22 maggio a mercoledì 31 maggio alle 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori. In caso di meteo avverso escursione annullata (su decisione del capogita).