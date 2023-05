Con la pala e gli stivali nel fango: i portieri della Sestese Calcio in aiuto all’Emilia Romagna

Pala e stivali nel fango dell’Emilia Romagna devastata dal maltempo per aiutare una comunità in difficoltà.

Sono tante le persone che nelle ultime ultime settimane sono partite come volontarie verso le zone maggiormente colpite dall’alluvione. Dopo il supporto della guardia della Openjobmetis Varese Tomas Woldetensae e il difensore della Pro Patria Lorenzo Saporetti (forlivese) tra i volontari anche due portieri della Sestese Calcio: Niccolò Passaretta e Luigi Castelli.

Riposti i guantoni da calcio al termine della stagione conclusasi con la permanenza in Eccellenza, i due giocatori sono partiti poche ore dopo l’ultimo allenamento al centro sportivo di Sesto Calende in direzione Emilia, con il supporto e il plauso della società bianco-blu: «Complimenti e onore a voi ragazzi – così la Sestese -. Acque stagnanti, odore forte, tanta fatica per più giorni. Nulla di tutto ciò poteva frenare i due portieroni e il loro desiderio di essere di aiuto».