Con Senso Civico incontra i giovani di Venegono Superiore tra musica, standup comedy e progetti

Appuntamento elettorale tutto dedicato ai giovani di Venegono Superiore per la serata di martedì 9 maggio. La proposta è della lista Con Senso Civico che candida alla carica di sindaco Fabiano Lorenzin.

L’incontro, che si svolgerà in piazzetta Lombardia, negli spazi della Biblioteca comunale, si aprirà con un momento di comicità con la standup comedy di Giordano Folla, seguito da musica con il batterista Davide Urgesi e dalla presentazione della Consulta giovanile.

Si parlerà dei molti progetti per i giovani che potrebbero convergere sulla Consulta, da spazi per il coworking a forme di sostegno per le startup, dal Consiglio comunale dei ragazzi a borse di studio per soggiorni all’estero. Seguirà un rinfresco offerto a tutti i presenti.

Qui la locandina