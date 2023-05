Concerto di Primavera con la filarmonica di Biandronno

Un programma ricco di colonne sonore, tra le più celebri e le più amate che ci faranno emozionare, come la prima volta che abbiamo visto Mary Poppins o gli indimenticabile cartoni di Tom & Jerry

La filarmonica di Biandronno torna ad intrattenere tutti gli amanti della musica bandistica con il suo consueto concerto di Primavera e vi invita alla sua serata sabato 27 maggio ore 21:00 presso la sala “G.Verdi” di Biandronno.

«Per questa occasione abbiamo preparato un programma ricco di colonne sonore, tra le più celebri e le più amate che ci faranno emozionare, come la prima volta che abbiamo visto Mary Poppins o gli indimenticabile cartoni di Tom & Jerry. Un’occasione unica rivolta a grandi e piccoli per sentire da vicino come questi capolavori della musica contemporanea vengono realizzati».