Concluso il progetto “NavighiAmo” delle Lega Navale Italiana di Varese

Si è concluso giovedì 18 maggio il progetto di l’attività Velica “NavighiAMO”, promosso da Lega Navale Italiana sul lago di Varese rivolto ai ragazzi fragili della scuola secondaria di primo grado “Vidoletti”.

L’esperienza ha messo in luce l’enorme potenzialità che il territorio offre a livello di inclusività, non solo per la preziosa morfologia geografica, ma anche per la disponibilità di esperti operatori volontari e di attive associazioni pubbliche dedicata al sociale.

L’evento, organizzato nell’interesse degli studenti con bisogni educativi speciali, ha dimostrato come anche la vela possa essere di grande interesse anche ai giovani più fragili.

L’esperienza è servita inoltre per rilevare quelle barriere sociali ed architettoniche da abbattere per poter rendere strutturali eventi di questa importanza sociale. La Lega Navale varesina ha di fatti colto alcune criticità emerse durante lo svolgimento dell’esperienza: «Le aree disponibili per le attività d’interesse sociale – commentano gli organizzatori dell’iniziativa – si sovrappongono ad aree dedicate allo sport agonistico creando interferenze che minano fortemente la sicurezza dei partecipanti. Inoltre, l’assenza di servizi, aree e ambienti in grado di contenere e accogliere i giovani velisti impedisce non solo di sviluppare attività formative ed inclusive, ma rende scomoda quella praticabilità di base indispensabile a rendere valoriali le prestazioni ed il trasferimento delle esperienze. La Lega Navale italiana, in quanto Ente Pubblico, pur avendo come missione attività Pro sociali e di educazione nautica, encomiabile per i suoi propositi e promotrice attiva dell’evento, manca di sufficiente appoggio civico territoriale. Sarà utile un tavolo di confronto con le istituzioni per risolvere facilmente queste piccole criticità e regalare alla comunità opportunità così importanti e irrinunciabili».