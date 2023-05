Confindustria Varese celebra il merito e l’impegno degli studenti con il primo Education Day

Confindustria Varese organizza un grande evento educativo, il primo Education Day dedicato a centinaia di giovani studenti delle scuole elementari, medie e superiori del territorio. L’obiettivo della giornata sarà quello di celebrare idealmente la fine dell’anno scolastico e premiare i ragazzi e le ragazze che si sono distinti nella partecipazione ai quattro progetti educativi promossi da Confindustria Varese in sinergia con le scuole della provincia. Questi progetti hanno coinvolto migliaia di studenti e mirano a coltivare la cultura d’impresa e il saper fare nelle nuove generazioni, attraverso una formazione a 360 gradi.

La celebrazione avverrà in un’atmosfera di grande festa di cultura d’impresa e sarà presentata da Germano Lanzoni. Saranno premiati circa 200 alunni e alunne delle scuole elementari, medie e superiori del territorio che hanno partecipato ai progetti Eureka, Pmi Day, Generazione d’Industria e Latuaideadimpresa.

Eureka è un progetto che sensibilizza i bambini al saper fare attraverso la costruzione di modellini tecnologici, mentre Pmi Day è un’iniziativa organizzata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese che mira a far conoscere ai ragazzi il Made in Italy e il saper fare italiano. Generazione d’Industria, invece, premia i migliori studenti degli Istituti Tecnici Industriali Economici del territorio, che aderiscono al Progetto con cui da 11 anni Confindustria Varese porta la cultura d’impresa tra i ragazzi.

Infine, Latuaideadimpresa è un concorso indetto dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese con i Sistemi Formativi di Confindustria e rivolto agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori della provincia, che sono chiamati a formulare idee d’impresa per l’avvio di una startup, L’Education Day è un’occasione unica per raccontare l’impegno di Confindustria Varese e delle imprese del territorio per la formazione, per la cura dei rapporti con le scuole e per la crescita dei giovani. Un evento educativo che premia il merito e l’impegno degli studenti.

Sarà possibile seguirlo anche tramite la diretta streaming sul canale Youtube di Confindustria Varese.

L’evento si terrà giovedì 11 maggio 2023, alle ore 9.30, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese.