Conoscere il teatro Kamishibai con Chicco Colombo, appuntamento a Sesto Calende

L’appuntamento è particolarmente indicato per adulti e in particolare educatori, genitori, giovani, insegnanti

Chicco Colombo organizza per sabato 27 maggio un corso per incontrare il teatro Kamishibai, per conoscere i suoi linguaggi e l’arte di narrare storie con immagini e parole.

Dalle ore 9:30, in Biblioteca Comunale, saranno affrontati gli aspetti artistici e pedagogici, il ruolo e gli strumenti del narratore, la realizzazione – da parte dei partecipanti – di una breve storia a cura di Chicco Colombo del Teatro dei Burattini di Varese. L’appuntamento è particolarmente indicato per adulti e in particolare educatori, genitori, giovani, insegnanti.