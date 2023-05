Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: OLTRE IL BERSAGLIO

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Ciaooooooooooooooo!

SuperSettimana!!!

Oggi vogliamo darvi un piccolo e umile suggerimento filosofico.

Chiaramente non è farina del nostro sacco e tantomeno di Arna e dei nostri amici Ange, Pagani, Antonetti, Tettamanti, Dragoni, Capuzzi e via dicendo perché nessuno dei sopra citati ha la virtù filosofica!!!!!!!

Quindi: Antipatro, filosofo stoico, sosteneva che l’essere umano può essere paragonato ad un arciere! Ci alleniamo, ci esercitiamo, incocchiamo la freccia e miriamo il bersaglio al meglio delle nostre capacità, ma dobbiamo ricordarci, che nonostante la nostra maestria ci saranno sempre tanti fattori al di fuori del nostro controllo che permetteranno o meno alla freccia di centrare il bersaglio!

Nella vita vera, lo scopo è esattamente questo! Studiare, fare pratica finché quell’arte diventi la nostra natura! Diamo il meglio quando chiamati in causa per raggiungere il nostro personale bersaglio, ma ricordiamoci che accadranno molte cose e che molte non dipenderanno da noi!

Ed è per questo che ci dobbiamo ricordare che il nostro vero valore non sta nel fatto di aver raggiunto o meno l’ obiettivo! Il nostro vero valore risiede nell’ impegno e nella dedizione col quale continuiamo a scoccare la nostra freccia credendo nel nostro sogno!

SPETTACOLO SPETTACOLARE!

CONTINUA A SOGNARE

LUCA&SIMONE

(foto Pexels)