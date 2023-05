Contributi alle attività commerciali, ecco il bando del Distretto Urbano del Commercio di Busto Arsizio

E’ pubblicato sul sito del Comune il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che si trovano nel territorio del Distretto Urbano del Commercio. La somma totale a disposizione è di 200.000 Euro, stanziati da Regione Lombardia nell’ambito del bando “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”.

L’iniziativa, come ricordano il sindaco e presidente del Distretto Emanuele Antonelli e la vicesindaco e assessore allo Sviluppo Economico Manuela Maffioli, intende promuovere e consolidare la ripresa economica sostenendo gli investimenti diretti degli operatori economici già attivi e degli aspiranti imprenditori che entro il 30 aprile 2024 avranno una sede nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio.

“Si tratta di una grande opportunità che la Regione Lombardia ci mette a disposizione e a cui abbiamo partecipato vedendoci riconoscere la cifra massima disponibile, a dimostrazione della bontà del progetto con cui abbiamo concorso al bando. Una possibilità duplice: da un lato quella di sostenere gli operatori commerciali attivi e quelli che lo saranno in futuro nel perimetro del Duc, a beneficio dello sviluppo territoriale di quell’area strategica, dall’altro un beneficio per la città visto che il bando prevedeva anche da parte dei Comuni la realizzazione di progetti che riguardassero il recupero di alcune aree cittadine, cosa che faremo tra le vie san Michele e Matteotti” affermano gli amministratori.

IL TESTO COMPLETO DEL BANDO

PROCEDURA EROGAZIONE ED ENTITA’ CONTRIBUTO

Il contributo sarà concesso con procedura automatica: le domande ammissibili sono finanziate in ordine cronologico di ricezione; unica variante è la precedenza che verrà applicata per l’ambito di priorità, ovvero per alcune aree considerate commercialmente più fragili (vedi allegato con la mappa delle vie incluse e le aree con priorità).

L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. Il contributo sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in conto capitale.

L’entità massima del contributo erogabile varia a seconda che l’attività sia esistente o nuova:

– ESISTENTE: contributo max € 5.000 (aumentabile in caso di residui fino ad un massimo di € 10.000) con rendicontazione delle spese sostenute entro il 30/11/2023 (dalla data di pubblicazione dell’assegnazione);

– NUOVA: contributo max € 10.000 (aumentabile in caso di residui fino ad un massimo di € 20.000) con rendicontazione delle spese sostenute entro il 30/04/2024 (dalla data di pubblicazione dell’assegnazione).

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili progetti di investimento che possono includere le seguenti tipologie di interventi: avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente; riqualificazione e ammodernamento di attività già esistenti; accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dal 28/03/2022 fino alla data di presentazione della rendicontazione.

L’investimento minimo ammissibile (considerato come somma delle spese in conto capitale e delle spese parte corrente) è:

-per le attività esistenti 2.000,00 euro di cui almeno 1.000,00 euro di spese in conto capitale;

-per le nuove attività 4.000,00 euro di cui almeno 2.000,00 euro di spese in conto capitale.

Per essere ammissibile al contributo con risorse regionali, il budget di spesa del progetto deve obbligatoriamente prevedere delle spese in conto capitale, in quanto le risorse regionali possono essere destinate solo a copertura di spese in conto capitale.

DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 12/06/2023 ed entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 31/07/2023 attraverso compilazione telematica all’indirizzo https://tradelab.comunefacile.eu/busto-arsizio/index.html pubblicato sul sito del Comune di Busto Arsizio unitamente al testo del bando. L’accesso alla piattaforma di gestione delle istanze sarà possibile tramite SPID.

Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta contattando il Servizio Assistenza sul Bando all’indirizzo e-mail: bandoducbusto@gmail.com