Coppa del Mondo a Varese, pronti i biglietti per la tribuna principale

È iniziato il conto alla rovescia per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di canottaggio, in programma a Varese tra venerdì 16 e domenica 18 giugno. Il grande appuntamento remiero sarà ad ingresso libero per tutti gli appassionati e i curiosi ma una parte dei posti è riservata e a pagamento.

Si tratta di quelli della tribuna coperta che sorge nei pressi della linea di arrivo (verso la torretta dei giudici) delle regate e che oltre ai posti a sedere ospita le postazioni della stampa. Per questi spalti il Comitato Organizzatore Locale ha messo in vendita da oggi i tagliandi con la modalità dell’online.

Chi volesse acquistare questo genere di biglietti può collegarsi al portale Mailticket attraverso QUESTO LINK. Sono disponibili sia pacchetti per l’intera durata della manifestazione (3 giorni) al costo di 45 euro. Il prezzo delle singole giornate è invece a salire: 11 euro il venerdì, 22 il sabato e 33 la domenica, quando si disputeranno le regate di finale delle specialità olimpiche.