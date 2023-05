Cosa fare a Varese e nel Varesotto il 19, 20, 21 maggio

Sul Lungolago di Gavirate torna la tanto amata festa organizzata dalla Pro Loco con menù a base di asparagi e fragole e i prodotti tipici. Natura, tradizione e sport: a Casciago tornano Agrirun e Agrifest: venerdì 19 maggio lo show cooking in oratorio a Morosolo, sabato 20 la corsa per grandi e piccoli per le strade e i sentieri di Casciago e Morosolo e domenica 21 la festa con intrattenimento, laboratori, mercatino e tanto altro.

“Lumachiamo” torna a Busto Arsizio e lo fa con il Green Summer Festival, che unisce sport, musica e sostenibilità. Quest’anno con grandi partner e collaborazioni in occasione della città Europea dello Sport. Inaugurazione per il 20 maggio. Momenti musicali a Clivio: fantasie a sei corde tra Europa e Sud America Appuntamento domenica 21 maggio alle 17,45 nella chiesa di San Materno. Protagonista del concerto il chitarrista romano Flavio Nati che propone un percorso musicale vario e suggestivo. Doppio appuntamento con Punto sull’Arte in centro a Varese sabato 20 maggio con l’apertura della terza Galleria dedicata all’Arte Contemporanea POP e il vernissage della nuova mostra personale di TOM PORTA in via San Martino a Varese.

Il Giro d’Italia passa dalla provincia sabato 20 maggio. I comuni toccati dal giro saranno Sesto Calende, Vergiate, Mornago, Sumirago, Albizzate, Jerago con Orago, Solbiate Arno, Carnago, Cairate e infine l’arrivo nel centro di Cassano Magnago. Per gli amanti della natura passeggiate, laboratori e attività nella natura nei beni Fai. Sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 diversi appuntamenti anche nei beni del Fondo Ambiente Italiano del Varesotto, da Bozzolo al Monastero di Torba per un fine settimana dedicato alla natura

EVENTI SPONSORIZZATI

CASSANO MAGNAGO – Un vero e proprio giro alla scoperta dei sapori nostrani, dalla polenta agli arancini, passando per la carbonara e gli arrosticini. Presso l’area feste di via Primo Maggio arriva Il giro dei sapori di Italia. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Sul Lungolago torna la tanto amata festa Asparagi&Fragole organizzata dalla Pro Loco. Come da tradizione, saranno il menù a base di asparagi e fragole e i prodotti tipici a farla da padroni. Tutte le informazioni

TRADATE – Una passeggiata guidata tra rapaci e non solo sul sentiero turistico/escursionistico adatto a tutti, anche a giovani esploratori dai 7 anni in su. Bioblitz 2023, propone un’escursione al Parco Pineta con “Quelli della notte”. Gli asparagi bianchi di Cantello e le fragole saranno i veri protagonisti di questa edizione primaverile. Tutte le informazioni

VARESE – Terzo concerto dedicato alla musica antica. Nella splendida cornice della chiesetta di San Cassiano si terrà il concerto Musica da camera: il mondo delle Triosonate. Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 20 maggio, dalle 10 alle 17, inaugurazione e open day del nuovo centro educativo e polifunzionale di via Sacco 4 a Varese della Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa clinica e psicoterapeuta. Nella nuova sede, il Centro Your Self School struttura i suoi servizi con un occhio particolare alla crescita dello studente. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

CASCIAGO – Natura, tradizione e sport: a Casciago tornano Agrirun e Agrifest. Venerdì 19 maggio lo show cooking in oratorio a Morosolo, sabato 20 la corsa per grandi e piccoli per le strade e i sentieri di Casciago e Morosolo e domenica 21 la festa con intrattenimento, laboratori, mercatino e tanto altro – Tutte le informazioni

VARESE – DGR 2023: un corteo di 400 moto tra Laveno e Caldé all’insegna dell’eleganza e della beneficenza. Presentata l’edizione varesina 2023 del Distinguished Gentleman’s Ride, grande manifestazione che si tiene in tutto il mondo domenica 21 maggio. Atteso anche il regista Stefano Giacomuzzi – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – La Festa delle Rose di Induno Olona compie 110 anni e torna senza limitazioni. La festa si svolgerà il 20 e 21 maggio nel “quadrilatero” disegnato dal Roseto della Pace, dai giardini di Villa Bianchi, dalla Sala Bergamaschi e dalla sede della Pro loco. Ci sarà anche un trenino-navetta che percorrerà le vie del paese – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – A Venegono una serata su Santino Mazzucchelli, che diede il via all’era industriale della Valle Olona. Venerdì 19 maggio nella nuova sala della Biblioteca una serata dell’associazione Luogo Eventuale con Roberta Lucato e il direttore del Mils Giuseppe Nigro – Tutte le informazioni

VARESE – Il ritorno della birra in biblioteca: il 21 maggio tocca a “The Wall”. da Franz von Martitt | 10 Mag 2023 – Tutte le informazioni

AZZATE -Papà al tappeto ad Azzate è uno spazio dedicato al lato maschile della genitorialità. Il secondo incontro dei Papà al tappeto con i loro figli è sabato 20 maggio alle ore 10 nella sede delle Mamme in cerchio. Partecipazione libera e gratuita – Tutte le informazioni

CLIVIO – Clivo, bambini e ragazzi alla scoperta del Velociraptor. Appuntamento domenica 21 maggio con lo youtuber Dinorec al Museo Insubrico di storia naturale (dalle ore 15) – Tutte le informazioni

BESANO – Due visite guidate per ammirare i fossili di Besano restaurati grazie alla comunità locale. Il 20 e 21 maggio Archeologistics propone un doppio appuntamento al Museo dei Fossili per un viaggio nel tempo di oltre 240 milioni di anni, quando tra Varese e la Svizzera c’era il mare – Tutte le informazioni

ORIGGIO – Venerdì 5 maggio alle ore 21 a Villa Borletti una serata dedicata alla panificazione con Cristian Ferrario, che spiegherà i segreti per fare un ottimo impasto per il pane e la pizza. Ingresso gratuito.

OLGIATE OLONA – La Comunità Sichem fa festa e invita tutti alla Tavola dei Popoli. Appuntamento domenica 21 maggio a Villa Restelli per un pranzo con gli ospiti provenienti da tutto il mondo che sono passati dalla comunità olgiatese – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – “Busto pulita e Olgiate pura”, giornata ecologica con Legambiente. L’iniziativa è stata organizzata per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della conservazione dell’ambiente e della pulizia delle aree verdi – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona si aprono le porte della Collegiata segreta. Sabato 20 maggio l’opportunità di visitare gli ambienti più remoti della Collegiata, di norma non aperti al pubblico: dalla sacrestia cinquecentesca alla cripta fino ai punti più alti della chiesa – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Gorla Minore celebra i suoi commercianti, torna Botteghe Aperte. Torna la manifestazione Botteghe Aperte, che celebra commercianti e negozi di Gorla Minore: le vie del centro paese saranno chiuse al traffico e ci sarà spazio per bancarelle, stand, punti ristoro e intrattenimento per grandi e piccini – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Lumachiamo” torna a Busto Arsizio e lo fa con il Green Summer Festival. Un festival che unisce sport, musica e sostenibilità, quest’anno con grandi partner e collaborazioni in occasione della città Europea dello Sport. Inaugurazione per il 20 maggio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Nutrirsi bene per vivere meglio, un appuntamento promosso dalla Casa di comunità di Busto Arsizio. Venerdì 19 maggio alle 17,30 incontro aperto a tutti nella sala conferenze del Museo del tessile di Busto Arsizio – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Come difendersi dalle truffe. Il Comune di Castellanza organizza un incontro con i cittadini. L’evento con la consulente finanziaria Bertuccio avrà luogo il sabato 20 maggio alle ore 15:00 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Weekend a tutta Energiadi a Cassano Magnago. L’attività è aperta alla partecipazione di tutti a partire dalle 16.30 di venerdì 19 maggio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Don Alberto Ravagnani ma non solo, appuntamenti al Centro Giovanile Stoà di Busto Arsizio. Diversi gli incontri in programma con temi di attualità: dalla scuola alla concezione dell’universo da parte dell’uomo: ecco tutti gli incontri – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – A Venegono Inferiore fiori, sapori e animali per la settima edizione di Agricolae! Domenica 21 maggio 21 maggio dalle 10 alle 18 una giornata all’insegna della natura con laboratori pratici, dimostrazione di volo di rapaci, il mondo delle api, tosatura della pecora, laboratorio di formaggio, battesimo della sella, animali da cortile e tanto altro – Tutte le informazioni

TEATRO

BUSTO ARSIZIO – I Senza fissa dimora per Aubam all’Ite Tosi di Busto Arsizio con “Coppia aperta quasi spalancata”. Lo spettacolo teatrale scritto da Franca Rame verrà portato in scena nell’aula magna dell’istituto di viale Stelvio dalla compagnia amatoriale a favore dell’associazione che ospita i bambini ucraini – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Continua la stagione teatrale “L’universo in una Noce” con “I Menecmi”. Appuntamento con la volta dell’Associazione VAN – Verso Altre Narrazioni – Tutte le informazioni

COMO – “Nessun Dubbio”: a Como uno spettacolo teatrale per prevenire gli incidenti sul lavoro. Un evento per sensibilizzare sul tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro al Cinema Spazio Gloria di Como il 19 maggio – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Il trio “In a baroque mood”, il jazz ispirato al barocco alla sala Varesevive. Due mondi, quello del jazz e della musica barocca, che vengono rivisitati e reinterpretati nel linguaggio del jazz per dare vita a nuove sonorità, fresche e coinvolgenti. L’appuntamento è per venerdì 19 maggio ore 21 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio nel cartellone di Piano City Milano. Domenica 21 maggio il Santuario di Santa Maria ospiterà 4 concerti nell’ambito della rassegna culturale milanese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Flavio Nati in concerto per il Festival Chitarristico di Busto Arsizio. L’appuntamento della rassegna è in programma venerdì 19 maggio alle ore 21 – Tutte le informazioni

CLIVIO – Momenti musicali a Clivio: fantasie a sei corde tra Europa e Sud America. Appuntamento domenica 21 maggio alle 17,45 nella chiesa di San Materno. Protagonista del concerto il chitarrista romano Flavio Nati che propone un percorso musicale vario e suggestivo – Tutte le informazioni

SALTRIO – Il Concerto di Primavera della Filarmonica di Saltrio raddoppia con i musicisti della Vallemaggia. Sabato 20 maggio alle 21 nella palestra comunale di Saltrio due bande per una serata di grandi emozioni. Ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – “Guccini racconta Francesco”, serata tributo a Castellanza. All’In.Bar.Co. della Stazione nord lo spettacolo del Duo Acustico di Roberto Antonini e Carlo Fanton – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Nel borgo di Castiglione Olona un fine settimana di arte e musica elettronica. Sabato 20 e domenica 21 maggio nel centro storico due eventi legati alla musica e all’arte organizzati in collaborazione con Kubeart – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Tra geometrie e design, alla Fondazione Morandini di Varese la mostra di A.G. Fronzoni e Gianni Colombo. Marcello Morandini presenta la sua “Opera Omnia” lunga 35 metri e una biografia. Le affianca a due grandi personalità della storia dell’arte con una mostra che viene inaugurata il 21 maggio – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Maga due mostre con i lavori degli studenti. Sabato 20 maggio ore 11.00 saranno presentati gli esiti del progetto “Miti di Oggi” e inaugurazione di “Fuori stagione” di Francesco Fossati – Tutte le informazioni

VARESE – Il “Nonmuseo” del liceo Frattini di Varese ospita le mostre di Ignazio Campagna, Olinsky e Federica Ferzoco. L’inaugurazione avverrà sabato 20 maggio al Nonmuseo, lo spazio espositivo del liceo dedicato alle mostre temporanee, alla esposizione e valorizzazione delle opere della collezione permanente – Tutte le informazioni

VARESE – Doppio appuntamento con Punto sull’Arte in centro a Varese. Sabato 20 maggio l’apertura della Terza Galleria dedicata all’Arte Contemporanea POP e il vernissage della nuova mostra personale di TOM PORTA in via San Martino della Battaglia – Tutte le informazioni

VARESE – Apre in via San Martino a Varese la nuova Galleria “Punto Pop”. Una nuova galleria d’arte dedicata all’Arte Contemporanea POP nel Centro Storico pedonale di Varese, in via San Martino della Battaglia 3, a pochi passi da PUNTO SULL’ARTE II aperta nel 2020 al numero 6. Apertura al pubblico della nuova location sabato 20 maggio dalle ore 11 alle 13 – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Ospiti toscani al Museo della Collegiata, a Castiglione Olona arrivano i santi di Neri di Bicci. Venerdì 19 maggio alle 18 nella Nuova Scolastica del Museo, la conferenza di presentazione delle due opere del pittore fiorentino che saranno visibili fino al 23 luglio accanto alla sua grande Crocifissione presente in Collegiata da oltre un secolo – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Ecoscatti in mostra a Gornate Olona. L’esposizione verrà inaugurata sabato 13 maggio ed è stata organizzata dal gruppo Obiettivo Creativo – Fotoamatori Varesini – Tutte le informazioni

GEMONIO – Gemonio, i paesaggi di Gio Barabino in mostra a Casa Jemoli. Sabato 20 maggio (ore 11) l’inaugurazione della mostra personale che ritorna dopo gli anni del covid. Apertura sino a domenica 28 – Tutte le informazioni

LIBRI

CONCORSO LETTERARIO – Ceresio in giallo sceglie i finalisti 2023 tra 512 opere da mezza Europa. Sempre più internazionale, il festival letterario dedicato al noir proclamerà i vincitori il 21 maggio a Palazzo Estense a Varese – Tutte le informazioni

LIBRI – Un po’ di val Veddasca a Gornate Olona. Sabato 20 maggio a Gornate Olona la presentazione di un libro di Elio Rimoldi dedicato alla val Veddasca dal titolo “Lozzo il giorno seguente” – Tutte le informazioni

SOLIDARIETÀ

VARESE – Villaggio della Croce Rossa in centro a Varese: una giornata per sensibilizzare i cittadini. L’appuntamento è in centro a Varese in corso Matteotti, piazza del Podestà e piazza San Vittore che si animeranno con tantissimi volontari della Croce Rossa – Tutte le informazioni

SOLIDARIETÀ – Evviva il Gruppo Amicizia, dal Numm alla Via dell’Amicizia l’affetto per i ragazzi della cooperativa sociale. In attesa della via dell’Amicizia, che si terrà il prossimo 28 maggio, la cooperativa sociale Gruppo Amicizia mette al centro la solidarietà il 20 e 21 maggio con una mostra al Numm di Gorla Maggiore “Un quadro x Amico” – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Al Quarto Stato di Cardano una serata per sostenere Mediterranea e il salvataggio dei migranti. La ong attiva con la nave “Mare Jonio” è finanziata e supportata da associazioni e attivisti: al circolo di Cardano un incontro con il gruppo di Milano e con il medico di bordo Vanessa Guidi – Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Ecco dove passa la tappa del giro d’Italia nel Varesotto sabato 20 maggio. La mappa e gli orari. I comuni toccati dal giro saranno Sesto Calende, Vergiate, Mornago, Sumirago, Albizzate, Jerago con Orago, Solbiate Arno, Carnago, Cairate e infine l’arrivo nel centro di Cassano Magnago – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Con il Giro d’Italia a Cassano Magnago arriva l’annullo filatelico delle Poste. La cerimonia di bollatura avverrà sabato 20 dalle ore 11. L’annullo riproduce il disegno con la mascotte della tappa disegnata dalla scolara Susanna Della Bella – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – Quinzano saluta il Giro d’Italia e si prepara a una settimana di sport. Dal 21 al 28 maggio la Proloco, gli Alpini e le società sportive coordinate dal Comune propongono la “Festa dello sport a Sumirago”: 14 attività sportive che presenteranno le loro attività attraverso tornei, saggi, pomeriggi danzanti e raduno nazionale di tiro con l’arco – Tutte le informazioni

CISLAGO – Torna il 21 maggio a Cislago la Maratonina del Rugareto. L’undicesima edizione della manifestazione partirà dal Giardino Castelbarco, un’area verde nel centro di Cislago, di fronte al suggestivo Castello Castelbarco – Tutte le informazioni

NATURA

VARESE – Passeggiate, laboratori e attività nella natura: la biodiversità dei beni Fai. Sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 diversi appuntamenti anche nei beni del Fondo Ambiente Italiano del Varesotto, da Bozzolo al Monastero di Torba per un fine settimana dedicato alla natura – Tutte le informazioni

INARZO – BioBlitz in Palude Brabbia a caccia di biodiversità tra libellule e mondo sommerso. Domenica 21 maggio due eventi dedicati ad adulti, ragazzi e bambini dai 7 anni per conoscere insieme a degli esperti il mondo degli insetti legati agli stagni – Tutte le informazioni

TRADATE – Esploratori per un giorno, nei parchi lombardi torna BioBlitz. Appuntamento Sabato 20 e domenica 21 Maggio nel Parco Pineta, Parco Valle del Lanza, Parco RTO e Parco dei mughetti. Ecco tutto il programma – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI- Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni: gli eventi del 19, 20 e 21 maggio. Ecco i principali eventi previsti per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio nella zona di Saronno e dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE– Cosa fare nel weekend del 19, 20 e 21 maggio sul Lago Maggiore. Nonostante le previsioni, non mancano gli appuntamenti sul Lago Maggiore e nei dintorni. Teatro, musica e visite guidate per scoprire il territorio – Tutte le informazioni