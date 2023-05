Cosa fare a Varese e nel Varesotto il 26, 27, 28 maggio

Il Palio di Legnano è ormai alle porte e la città è pronta a rivivere la battaglia tra la Lega Lombarda e l’esercito imperiale del Barbarossa. Torna Varese Beer Festival: tre giorni dedicati alla birra artigianale alla Schiranna. Tra venerdì 26 e domenica 28 nuova edizione della grande kermesse con stand e ospiti speciali. A Laveno Mombello il weekend è Kawasaki. Tutto pronto per l’evento in programma nel fine settimana sul Lago Maggiore. A Villa Mirabello sabato 27 maggio alle 18 inaugura la mostra che riassume la vita di Giovanni La Rosa. A quarant’anni di distanza alla sua prima mostra torna un’antologica dell’artista varesino, che vede le sue incredibili opere a china incorniciate nella ottocentesca villa. Il coro del liceo Cairoli di Varese festeggia i 20 anni con un concerto nella chiesa della Brunella. Una serata di festa e di musica che vedrà protagonisti anche gli ex studenti coristi. Appuntamento sabato 27 maggio alle ore 21.

METEO – Un fine settimana tra sole e temporali sui cieli della provincia di Varese. L’alta pressione che si estende dalle Isole Britanniche sull’Europa centrale porta bel tempo anche sulla regione alpina. Caldo e temperature gradevoli, ma ombrello a portata di mano – Leggi le previsioni

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, una festa in completa sicurezza con i deliziosi piatti della tradizione toscana: dall’immancabile bistecca alla Fiorentina da 1kg, pici al ragù di cinghiale, panzanelle, cantucci e molto altro. Street Food Parade vi invita alla Sagra del cinghiale e della fiorentina. Tutte le informazioni

TRAVEDONA – Oggi, venerdì 26 maggio inaugura L’angolo del Gelato. Dalle 16.30 alle 19.30 verranno offerti un cono baby a persona e la tessera fedeltà con un timbro. Tutte le informazioni

VARESE – Quarto concerto dedicato alla musica antica. Nella splendida cornice della chiesetta di San Cassiano si terrà Pièces de clavecin en concerts. Tutte le informazioni

VARESE – A Visionare 2023 è “questione di percezione ”. L’incontro con il grande architetto americano Steven Holl, che dialogherà con Fulvio Irace, è previsto per sabato 27 maggio, nella consueta cornice di villa Panza. Tutte le informazioni

PALIO DI LEGNANO – Palio di Legnano: tutto quello che c’è da sapere per sfilata, corsa e dirette streaming. Il Palio di Legnano è ormai alle porte e la città è pronta a rivivere la battaglia tra la Lega Lombarda e l’esercito imperiale del Barbarossa – Tutte le informazioni

VARESE – Varese Beer Festival: tre giorni dedicati alla birra artigianale alla Schiranna. Tra venerdì 26 e domenica 28 nuova edizione della grande kermesse birraria: dieci stand tradizionali, due speciali e ospiti come Davide Aviano e Kuaska impegnati negli eventi collaterali – Tutte le informazioni

MALTO GRADIMENTO – Varese Beer Festival, le dieci birre (una per stand) consigliate da Malto Gradimento

VARESE – Una giornata di porte aperte all’osservatorio astronomico del Campo dei Fiori. Il tema sarà “Fake news in campo scientifico”. Appuntamento a domenica 28 maggio – Tutte le informazioni

GEMONIO – A Gemonio si fa festa con la “Sagra dell’Asparago e della Fragola”. La kermesse organizzata dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile è arrivata alla 37a edizione. Sabato 27 e domenica 28 al parco delle feste di via Curti – Tutte le informazioni

TRADATE – Un’occhiata al Sole e alla Luna, gli appuntamenti del Gruppo Astronomico Tradatese. Sabato 27 Maggio sul bellissimo belvedere vicino alla Sala Civica chiunque potrà sfruttare i molti telescopi delle varie associazioni per osservare la volta celeste – Tutte le informazioni

AZZATE – Lo Stendipanni compie 2 anni: la festa offre solidarietà all’Emilia Romagna. Anche la Band The raw boys e il clown Pallina sabato 27 maggio dalle 9.30 alle 12 alla festa di compleanno del mercatino delle Mamme in cerchio di Azzate – Tutte le informazioni

CAIRATE – Cairate ricrea il mondo dei longobardi. Segnatevi la data, se siete appassionati del genere: una sue giorni di conferenze, ricostruzione di ambienti e attività, occasioni per bambini – Tutte le informazioni

VARESE – Weekend in lingua e serata Rock’n’roll a VareseCorsi. Doppio appuntamento nella sede di piazza Motta – Tutte le informazioni

VARESE – Varese, Garibaldi e il generale Urban: sabato le celebrazioni per la battaglia del 1859. Il corteo storico come sempre toccherà il cuore della città. Quest’anno animeranno la cerimonia ben due bande, quella di Capolago ed il Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – Domenica a Castelseprio torna il mercatino dei bambini e dà il via a un mese di eventi. Domenica 28 maggio la giornata “Piccoli imprenditori/imprenditrici crescono” apre il periodo più intenso dell’anno per l’Associazione del Seprio. Che è impegnata anche per il Palio del Seprio – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – A Lonate Ceppino torna a correre la Stralunà. Domenica 28 maggio la 34esima edizione della manifestazione organizzata da Avis di Lonate Ceppino – Tutte le informazioni

VARESE – La Scuola materna Cattaneo festeggia 80 anni con le famiglie di Valle Olona. Due giorni di festa aperti a tutti nel parco dell’asilo sabato 27 e domenica 28 maggio tra spettacoli, picnic e convivialità da condividere tra famiglie di ieri, oggi e domani – Tutte le informazioni

VARESE – “Comunque donna”, una sfilata di moda in Galleria Manzoni. L’evento vede il patrocinio del Comune di Varese, il sostegno di Impresa Donna Confesercenti e l’aiuto di sponsor che condividono il messaggio della giornata – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Ai Calimali di Fagnano Olona esplode la Festa di Primavera nel parco. Appuntamento nel bellissimo spazio verde sull’Olona con mercatino agricolo, stand gastronomico, laboratori e festival dei colori – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Evviva il Gruppo Amicizia: arriva la Via dell’Amicizia, la festa dei ragazzi della cooperativa sociale. Torna la via dell’Amicizia, domenica 28 maggio: possibile sostenere la cooperativa sociale Gruppo Amicizia con la visita alla via dell’Amicizia e la partecipazione al pranzo sociale – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio si tinge di verde e rosa per la “Corsa della speranza”. L’Associazione Bianca Garavaglia chiama nuovamente tutti a raccolta per realizzare una vera e propria marcia di solidarietà i cuoi fondi verranno destinati alla ricerca e alla cura dei tumori pediatrici – Tutte le informazioni

VARESE – A Lissago la 43^ Festa di Primavera a favore del Comitato Maria Letizia Verga. Il 27 e 28 maggio al campo sportivo di via Salvini nella verdissima frazione varesina l’evento che si svolge dal 1980 a Lissago per ricordare la piccola Maria Letizia, scomparsa un anno prima. Ecco il programma e le novità – Tutte le informazioni

VARESE – La risposta delle istituzioni al disagio dell’età evolutiva in un seminario interattivo. Lo psicologo e psicomotricista Giuseppe Nicolodi sabato 27 maggio è a Varese per proporre buone pratiche di osservazione e relazione educativa – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – “Di Terra e di cielo”, una serata tra Africa e il fiume Olona. Venerdì 26 maggio alle ore 20:45 nella Sala Polivalente del Comune di Sumirago, verrà proiettato il documentario: “L’elefante e la termite” e prima un documentario del regista Marco Tessaro – Tutte le informazioni

GERENZANO – Appuntamento presso il teatro San Filippo Neri di Gerenzano a venerdì 26 maggio alle ore 20:45 per l’incontro/testimonianza “Lasciami volare”, dedicato a ragazzi e genitori, con Carolina Bocca e Gianpietro Ghidini della Fondazione Ema PesciolinoRosso. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni – Tutte le informazioni

VARESE – “Il mare a Varese”. Ne parla al Salone Estense la geologa Giuditta Galli. Appuntamento a venerdì 26 maggio presso il Salone Estense di Varese con la conferenza “Il mare a Varese. Una storia lunga 300 milioni di anni” – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Alimentazione e atletica leggera, se ne parla al Chiostro di Voltorre. Incontro alle 21 di venerdì 26 maggio curato da Varese Atletica e Atletica Gavirate. Intervengono le dottoresse Kabore e Martegani – Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Mirabello la mostra che riassume la vita dell’artista Giovanni La Rosa. A quarant’anni di distanza alla sua prima mostra a Villa Mirabello, torna un’antologica dell’artista varesino, che vede le sue incredibili opere a china incorniciate nella ottocentesca villa – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Maga presenta “Show”, l’evento finale del progetto Contatti. Pomeriggio di eventi al Museo con la presentazione dei percorsi Multidisciplinari per under 35” del Bando “Giovani SMART” – Tutte le informazioni

SARONNO – Fino a domenica 28 maggio in sala Nevera una mostra con le opere di Michela Banfi. L’esposizione raccoglie una quarantina di opere della pittrice saronnese, venuta a mancare nel 2021, ex insegnante nelle scuole primarie di Saronno. Sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fino a domenica 28 maggio con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18:30, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Torna “Lago d’arte”, a Porto Ceresio una giornata all’insegna della bellezza. Domenica 28 maggio dalle 10 alle 18 sul lungolago e in piazza Sant’Ambrogio oltre 80 artisti esporranno le proprie opere di pittura, scultura e fotografia. Due le giurie, quella di esperti e la giuria popolare a cui potranno partecipare tutti i visitatori – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Una mostra di scultura e visite al castello visconteo a Fagnano Olona. Appuntamento a domenica 28 maggio con la Pro Loco, per alcuni eventi accomunati dalla “scoperta del bello” – Tutte le informazioni

VARESE – Il coro del liceo Cairoli di Varese festeggia i 20 anni con un concerto nella chiesa della Brunella. Una serata di festa e di musica che vedrà protagonisti anche gli ex studenti coristi. Appuntamento sabato 27 maggio alle ore 21 – Tutte le informazioni

VARESE – Sarà alla chiesa di Masnago a Varese il concerto del sessantesimo del coro Sette Laghi. Il concerto è previsto con ingresso libero per domenica 28 maggio alle 21 presso la chiesa dei santi Pietro e Paolo – Tutte le informazioni

BARASSO – Lo swing protagonista di un evento musicale a Barasso. Anita Camarella & Davide Facchini si esibiranno in concerto il 27 Maggio alle ore 17:00, a seguire aperitivo con gli artisti – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto In…Canta porta in piazza San Giovanni i 14 finalisti. Appuntamento il 27 maggio in piazza San Giovanni a coronamento di una giornata dedicata alla musica per vie e le piazze del centro – Tutte le informazioni

VARESE – Al Circolo di Sant’Ambrogio il Karaoke di Ariele Frizzante e Elton Novara. Appuntamento per sabato 27 maggio, dalle 22 – Tutte le informazioni

MALNATE – Al parco di Villa Braghenti l’evento musicale con Maurizio Melis. Sabato 27 maggio nel parco di Villa Braghenti a Malnate un appuntamento speciale con Maurizio Melis, malnatese, giornalista esperto di sostenibilità e questa volta musicista – Tutte le informazioni

VARESE – Emiliano Bezzon presenta il suo libro al Circolo di Sant’Ambrogio. Dalle 18,30 si svolgerà l’incontro con l’Autore, condotto dal Prof. Enzo R. Laforgia per proseguire poi con firmacopie ed aperitivo – Tutte le informazioni

VARESE – Il ritorno di Tiziana Maiolo: presenta a Varese il suo primo romanzo. E’ un giallo ambientato a palazzo di Giustizia a Milano il primo romanzo della scrittrice e giornalista, nota soprattutto per la sua attività sociale e politica – Tutte le informazioni

CICLISMO – La carriera di Silvano Contini raccontata nella “sua” Leggiuno. Appuntamento nella sala consiliare venerdì 26 maggio (ore 21) grazie all’associazione Lezedunum: c’è la presentazione del volume sul campione locale scritto da Paolo Costa – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello il weekend è Kawasaki. Tutto pronto per l’evento in programma nel fine settimana sul Lago Maggiore: ecco gli eventi aperti al pubblico – Tutte le informazioni

MARNATE – Marnate celebra la legalità con un torneo di calcio al campo di viale Kennedy. Otto squadre si contenderanno la prima edizione del torneo, a pochi giorni dall’anniversario della strage di Capaci in cui morì il giudice Falcone, la moglie e la sua scorta – Tutte le informazioni

PODISMO – Piede d’Oro, appuntamento a Cocquio Trevisago con la Camminiamo Insieme. La gara di domenica 28 maggio è organizzata a favore dell’istituto Sacra Famiglia e ha risvolti benefici. Da quest’anno si corre sulle strade tra Caldana e Cerro – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Passeggiata dal Chiostro di Voltorre al Ponte del Diavolo risalendo il Tinella. La passeggiata, che si terrà il prossimo 28 maggio, è organizzata dall’Associazione Gavirate tra Parco e Lago – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Dal Monastero di Torba a quello di Cairate, camminando sulla Via Francisca. All’interno del programma “Alla Scoperta dei Circondari”, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano propone una speciale camminata per domenica 28 maggio – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Un percorso a Gorla Minore tra “Suoni e Rumori del bosco di notte”. Percorso ad anello di circa 4 km su sentieri di facile percorrenza adatto alle famiglie (bambini dai 6 anni in poi) – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Gli eventi del 26, 27 e 28 maggio. Ecco i principali eventi previsti per venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio nella zona di Saronno e dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 maggio. Un fine settimana ricchissimo di appuntamenti: eventi per bambini, sagre, musica e teatro. Ecco gli eventi del weekend sul lago e nei dintorni – Tutte le informazioni