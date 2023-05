Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 12, 13 e 14 maggio

Il fine settimana in arrivo porta a Legnano l’antico mercato contadino con bancarelle di prodotti agricoli del territorio. Ultimo appuntamento a Biandronno con “Primavera in Villa Borghi” tante le iniziative proposte dal Circolo Culturale di Biandronn. Viaggio sul treno storico per celebrare la figura di Giovanni Testori. Sabato 13 maggio quattro corse di un convoglio d’epoca fra Novate Milanese e Milano Cadorna, tratta su cui viaggiava quotidianamente Testori, lo “scrittore pendolare”. A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno visita guidata all’antico roseto curata dall’esperto Marco Foghinazzi, i visitatori avranno la possibilità di conoscere le peculiarità e le differenze tra le diverse varietà di rose presenti nel giardino. A Busto Arsizio torna l’appuntamento con le “Domeniche ad arte” insieme ad Attilio Forgioli e Alberto Magnani. Il secondo appuntamento della XXXVIII edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese, con il chitarrista Simone Rinaldo in scena ai Molini Marzoli Massari. A Villa Cagnola il libro sulle sfide e le conquiste di David Sassoli. Venerdì 12 maggio alle 20.45, Bruno Pizzul intervisterà Gianni Borsa autore del libro “David Sassoli, la forza di un sogno”. Per gli amanti della natura notte con i pipistrelli e licheni da scoprire. Anche quest’anno il Parco Campo dei Fiori partecipa attivamente all’iniziativa BioBlitz Lombardia, coinvolgendo scuole e pubblico in interessanti attività alla scoperta della biodiversità del nostro territorio.

Foto sopra Marco Foghinazzi, rose di Villa Della Porta Bozzolo

EVENTI SPONSORIZZATI

BIANDRONNO – Se amate gli arrosticini e siete alla ricerca di un evento che li celebri, non potete perdervi la grigliata del 14 maggio al Bosco del Fauno a Biandronno. L’appuntamento è con la prima edizione di Arrosticini nel bosco. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Malpensafiere torna Milano Comics&Games, con Cristina D’Avena e Pino Insegno. La grande comic convention lombarda è giunta alla quindicesima edizione ed è ormai un punto di riferimento per nerd, gamer e cosplayer. Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Assaporate “il buono” del nostro territorio: sabato 13 maggio appuntamento in via Jamoretti con l’edizione maggese del Mercato della Terra del Piambello. Gli asparagi bianchi di Cantello e le fragole saranno i veri protagonisti di questa edizione primaverile. Tutte le informazioni

TERNATE – Una festa della mamma tra natura, artigianato e laboratori didattici: domenica 14 maggio, a Ternate, arrivano gli Artigiani al Parco. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

BORGO TICINO – All’Antica Casa Balsari di Borgo Ticino, il mese di maggio è dedicato alla osservazione della bellezza nella natura. L’evento Alla scoperta della rose avrà luogo in una dimora antica dal fascino segreto -Antica Casa Balsari, appunto- che offre anche la possibilità di soggiornare per il weekend. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

VARESE – Mauro della Porta Raffo intervista Memo Remigi, a Varese musica e ricordi. Sabato 13 maggio alle ore 10.30 in Sala Montanari l’artista presenterà il suo libro intitolato “Sapessi com’è strano”, intercalando parole e musica – Tutte le informazioni

VARESE – Fake news in ambito scientifico, se ne parla all’osservatorio astronomico “Schiaparelli”. Appuntamento domenica 14 maggio: verranno approfonditi diversi argomenti, tra cui complottismo lunare, terrapiattismo e cambiamenti climatici. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

LEGNANO – Mercato Contadino a Legnano in Piazza Mercato. Domenica 14 Maggio nuova edizione del Mercato Contadino a Legnano in Piazza Mercato dalle 9 alle 13 – Tutte le informazioni

VARESE – Il Sacro Monte di Varese, crocevia di fede, cultura e turismo: incontro dell’Università dell’Insubria a Villa Toeplitz. L’iniziativa del Didec venerdì 12 maggio alle ore 16.30, con cinque docenti dell’ateneo, il sindaco Davide Galimberti, monsignor Vegezzi, associazioni e musei del territorio – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – A Biandronno dialogo tra i grandi del passato con l’intelligenza artificiale. L’appuntamento è per domenica 14 maggio alle ore 16.00, alla sala scuderie Villa Borghi – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Ultimo appuntamento a Biandronno con “Primavera in Villa Borghi”. Tante le iniziative proposte per domenica 14 maggio con il Circolo Culturale di Biandronn – Tutte le informazioni

MILANO – Viaggio sul treno storico per celebrare la figura di Giovanni Testori. Sabato 13 maggio quattro corse di un convoglio d’epoca fra Novate Milanese e Milano Cadorna, tratta su cui viaggiava quotidianamente Testori, lo “scrittore pendolare” – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – A Venegono una serata su Santino Mazzucchelli, che diede il via all’era industriale della Valle Olona. Venerdì 19 maggio nella nuova sala della Biblioteca una serata dell’associazione Luogo Eventuale con Roberta Lucato e il direttore del Mils Giuseppe Nigr – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo una visita guidata all’antico roseto. Durante la visita guidata, curata dall’esperto Marco Foghinazzi, i visitatori avranno la possibilità di conoscere le peculiarità e le differenze tra le diverse varietà di rose presenti nel giardino – Tutte le informazioni

MILANO – Pporte aperte a Palazzo Pirelli per l’iniziativa Open House Milano. Sarà possibile visitare anche Palazzo Pirelli, sede istituzionale del Consiglio, nella sola giornata di domenica 14 maggio dalle 10 alle 18. Richiesta la prenotazione – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Ai Calimali di Fagnano Olona esplode la Festa di Primavera nel parco. Appuntamento nel bellissimo spazio verde sull’Olona con mercatino agricolo, stand gastronomico, laboratori e festival dei colori – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Domeniche di maggio: visite guidate gratuite al Maga. Per tutto il mese ci saranno tre turni pomeridiani alle ore 16.00, 17.00 e 18.00 di visita alla mostra “Andy Warhol. Serial Identity – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – “La misura del Tempo”. Mostra d’arte a Cavaria con Premezzo. Domenica 14 maggio, alle ore 11 presso l’antico palazzo comunale di Cavaria con Premezzo verrà inaugurata la mostra “La misura del tempo” ad opera degli artisti dell’associazione culturale cavariese Blaue Reiter – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio le “Domeniche ad Arte” con Attilio Forgioli e Alberto Magnani. Torna domenica 14 maggio l’appuntamento a Busto Arsizio con le “Domeniche ad arte”, nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei” – Tutte le informazioni

DAVERIO – La Valbossa in un dipinto, sfida tra gli studenti del Liceo Frattini. Torna sabato 13 e domenica 14 la bella iniziativa che vede impegnati gli studenti del liceo artistico: gireranno tra Daverio e Crosio Della Valle per dipingere gli scorci dei paesi. Una giuria premierà le opere più meritevoli. A seguire mostra e festa al centro anziani – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – La bella addormenta nel “chiosco” in musical per la diagnosi precoce della sordità infantile. Sabato 13 maggio alle ore 21 nella Tensostruttura dei Giardini Estensi un divertente ed ironico musical dal titolo “La bella addormentata nel Chiosco” per raccogliere fondi per dotare l’Ospedale di Varese di un presidio diagnostico innovativo – Tutte le informazioni

CASCIAGO – A Casciago uno spettacolo comico per sensibilizzare la popolazione contro le truffe. Appuntamento venerdì 12 maggio alle 21 lo spettacolo comico “Occhio alla truffa!” nel teatro della parrocchia di Casciago – Tutte le informazioni

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Il chitarrista Simone Rinaldo in scena ai Molini Marzoli Massari. Il secondo appuntamento della XXXVIII edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese, in programma venerdì 12 maggio alle ore 21.00 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto in vinile, tredicesima edizione sotto i portici del Municipio. Appuntamento con 25 espositori capaci di soddisfare le esigenze dei collezionisti più esigenti – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Al Castello di Masnago verrà presentato il libro “Io ero il Milanese” (Mondadori) di Lorenzo S. e Mauro Pescio. L’appuntamento è per venerdì 12 maggio alle 18 e 15. Intervengono l’autore Mauro Pescio e il giornalista Michele Mancino. Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – A Villa Cagnola il libro sulle sfide e le conquiste di David Sassoli. Venerdì 12 maggio alle 20.45, Bruno Pizzul intervisterà Gianni Borsa autore del libro “David Sassoli, la forza di un sogno” – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Quei preti che collaborarono con la Resistenza, Giannantoni a Villa Cagnola di Gazzada. Sabato 13 maggio alle ore 15 incontro con il giornalista, scrittore e storico per la presentazione del suo ultimo libro “La tonaca e il fucile” – Tutte le informazioni

NATURA

VARESE – Notti con i pipistrelli e licheni da scoprire: a Varese maggio è il mese di BioBlitz. Anche quest’anno il Parco Campo dei Fiori partecipa attivamente all’iniziativa BioBlitz Lombardia, coinvolgendo scuole e pubblico in interessanti attività alla scoperta della biodiversità del nostro territorio – Tutte le informazioni

NATURA – Abbracciare la natura: all’Oasi Zegna il “Forest Bathing” per famiglie. Una giornata nei boschi, per rilassarsi, rigenerarsi insieme ed approfondire le relazioni tra genitori e figli in connessione con la natura. L’iniziativa è in programma domenica 14 maggio – Tutte le informazioni

INARZO – Rimandata a domenica 14 la festa alla Palude Brabbia per le Oasi Lipu. Domenica 14 maggio visite, laboratori e giochi tra arte e natura – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

MALNATE – A Malnate una domenica tra salute, benessere e solidarietà in ricordo di Barbara. Un evento organizzato dalla “Consulta Comunale Salute, Sanità e Benessere” in collaborazione con la Fondazione Ascoli e “Sorridi con Barbara”. Sarà possibile effettuare visite senologiche – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – All’oratorio di Schianno uno “Smile day” dedicato al piccolo Daniele. Si terrà sabato 13 maggio a partire dalle 15 all’oratorio che Daniele frequentava anche d’estate. Sarà questo il modo per ricordare il piccolo, ucciso dal padre nella notte tra il 1 e il 2 gennaio 2022 a Morazzone – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Si cammina e si corre in memoria di Claudio Ronchetti e per la San Vincenzo a Busto Arsizio. 21esima edizione della manifestazione podistica organizzata dall’Atletica San Marco a passo libero. Due i percorsi con partenza e arrivo a Santa Croce – Tutte le informazioni

SPORT

FAGNANO OLONA – “Donne sui tacchetti”: a Fagnano Olona si parla di calcio femminile con Alice Pignagnoli. Venerdì 12 maggio (ore 19) alle scuole “Fermi” la presentazione del volume “Volevo solo fare la calciatrice” con la ex portiere di Torres e Milan, paladina dei diritti delle giocatrici – Tutte le informazioni

BALLO – Castellanza capitale del ballo con la Coppa del Mondo di Boogie Woogie. La tappa italiana del Campionato del Mondo si terrà al Palaborsani nella giornata di sabato 13 maggio. Dalle ore 21 la giornata proseguirà con la “social dance” – Tutte le informazioni

LUINO – A Luino prende il via un mese di sport all’insegna dell’inclusione e dello stare insieme: il programma. Sviluppato in collaborazione con le associazioni sportive locali, il calendario di appuntamenti mira a promuovere l’inclusione sociale e la sostenibilità. Diverse le attività in programma tra conferenze, inaugurazioni e SportInsieme, la festa delle associazioni sportive – Tutte le informazioni

Gli appuntamenti del weekend sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni