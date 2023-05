“Costruire la pace per costruire il futuro”, a Malnate la decima Festa Cittadina

Domenica 21 maggio tra Palazzetto e Campo Sportivo di via Gasparotto laboratori e attività per bambini e famiglie

Anno speciale per la Festa Cittadina di Malnate, che raggiunge il traguardo della decima edizione. La data da segnare in calendario è quella del 21 maggio quando, tra Palazzetto e Campo Sportivo di via Gasparotto, ci saranno attività e laboratori da parte delle associazioni e realtà malnatesi per bambini e famiglie. Titolo di questa edizione sarà “Costruire la pace per costruire il futuro”

La giornata inizierà alle ore 10.30 con la Messa celebrata al palazzetto, poi dalle ore 12 aprirà la festa mentre dalle 12.30 si potrà mangiare con gli stand gastronomici che proporranno risotto, lasagne, salamelle e patatine.

Le attività proseguiranno con diversi intrattenimenti fino alle 19

Info

UFFICIO CITTÀ DEI BAMBINI 0332 275267

cittadeibambinimalnate@comune.malnate.va.it

WWW.COMUNE.MALNATE.IT