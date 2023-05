Crisi di nervi a scuola, studente aggredisce un insegnante a Cunardo

Una sorta di crisi psicotica, i nervi che saltano fino all’aggressione al professore: sono gli elementi di un episodio accaduto in un istituto scolastico di Cunardo nella tarda mattinata di giovedì quando un’ambulanza dell’Sos è stata chiamata ad intervenire per diverse persone rimaste ferite in quella che a tutti gli effetti suona come un’aggressione.

Difficile per il momento ricostruire la precisa genesi dei fatti, che vedono coinvolti un professore, un assistente scolastico e quattro giovanissimi. Sul posto sono starti chiamati i carabinieri della compagnia di Luino che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che uno degli studenti abbia avuto una discussione con un prof con cui si è poi accapigliato e alcuni altri ragazzi presenti in classe in quel momento sono intervenuti producendosi escoriazioni e contusioni, medicate sul posto e per tre di loro repertate all’ospedale di Cittiglio dove sono arrivati a bordo dell’ambulanza dopo le 13 in codice verde.

Sconcerto e spavento fra gli alunni e i genitori. Del fatto è stata informata la sindaca Pinuccia Mandelli che parla di una «situazione delicata» legata alla giovane età delle persone rimaste coinvolte, e chiede «rispetto e attenzione per lo stato di salute delle persone coinvolte, anche e soprattutto per il giovane che ha sofferto di una difficoltà e che va aiutato e non criminalizzato».