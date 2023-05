Crucimille, un cruciverba per il 5 per mille a Fondazione Ascoli

Comunicare il bello della solidarietà attraverso il gioco, anche per i più grandi. Nasce con questa idea il “CruciMILLE” di Fondazione Giacomo Ascoli, un vero e proprio cruciverba dove scopprire le “parole chiave del cinque per mille alla Fondazione.

Un gioco che unisce la campagna del cinque per mille all’enigmistica, legate insieme dal filo rosso dei valori e delle attività che la Fondazione Giacomo Ascoli porta avanti dal 2006 prendendosi cura dei bambini affetti da malattie oncoematologiche e delle loro famiglie finanziando strutture, servizi, ricerca scientifica.

Tra le parole al centro del diagramma c’è proprio la ricerca, settore in cui Fondazione Ascoli ha potenziato gli sforzi co-finanziando con l’Università dell’Insubria, nel periodo 2021-2023, una ricercatrice in forza all’Ospedale Del Ponte di Varese e raddoppiando nel 2023 il finanziamento alla Clinica oncoematologica di Padova per la ricerca di un nuovo protocollo per la cura dei linfomi pediatrici che permetta di aumentare le guarigioni.

Fondamentale per risolvere il quadro è anche Il Faro, un approdo sicuro per chi lotta contro la malattia in via di realizzazione in Largo Flaiano. Dalla ristrutturazione di un immobile fatiscente alle porte della città nascerà un edificio elegante, destinato ad accogliere medici, specializzandi associazioni e soprattutto le famiglie dei bambini ricoverati all’Ospedale Del Ponte perché possano stare unite e vicine ai piccoli pazienti durante il percorso di cura.

Sono quasi un centinaio le definizioni del CruciMILLE tra orizzontali e verticali, a creare insieme una rete fitta di parole, progetti, valori e immagini legati alle attività di Fondazione Giacomo Ascoli realizzate grazie ai sostenitori e al grande impegno dei suoi infaticabili volontari. C’è anche qualche piccola intrusione di elementi di colore che possono spaziare dal mondo dei film di animazione, tanto cari ai bambini, al dialetto lombardo.

Il CruciMILLE sarà distribuito nei prossimi giorni e le soluzioni saranno pubblicate dal 31 luglio sul sito di Fondazione Giacomo Ascoli a questo link https://fondazionegiacomoascoli.it/.