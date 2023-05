Cultura e spiritualità a “Casa Paolo“ di Brezzo di Bedero

Domenica 23 aprile al Centro culturale Casa Paolo di Brezzo di Bedero è stato presentato l’ultimo libro di Riccardo Prando, “Il traditore, il soldato, la peccatrice, Tre atti unici per la Passione”, con il supporto dell’attrice e musicista Aurora Scarpolini, che ha interpretato alcuni brani del personaggio di Maria Maddalena, con l’accompagnamento dall’arpa. Con questo libro, con cui l’Editore Macchione inaugura la nuova collana destinata a testi e saggi teatrali denominata “Arte scenica”, Riccardo Prando sottopone all’attenzione dei lettori importanti spunti di riflessione attraverso lo sguardo rivolto all’Uomo Crocifisso e Risorto da parte dei tre protagonisti del testo, Giuda Iscariota che, condannato per sempre al suo tradimento, implora di trovare un posto tra la folla che assiste alla Crocifissione; il soldato che, inchiodato nello sguardo dagli occhi di Gesù, rinuncia a fissargli la mano sul patibulum; Maryam, la Maddalena, che risorge a nuova vita dopo il perdono ricevuto da Yasha in casa di Simone il fariseo.

Tre vite che hanno intrapreso un percorso di rinnovamento in cui ogni lettore, credente o no, può ritrovare qualcosa della propria vita. Questo percorso di rinnovamento individuale viene correlato dall’Amministrazione comunale – che ha organizzato l’evento in collaborazione con la Parrocchia, con l’Associazione Casa Paolo e con la Pro Loco – al percorso di fede della Comunità di Brezzo di Bedero nella ricerca della propria identità spirituale, guidati dal Patrono San Vittore e dal Co-patrono San Galdino.

Il giorno 18 aprile la Chiesa cattolica celebra San Galdino, che nell’estate del 2009 è stato nominato Co-patrono di Brezzo di Bedero, su iniziativa del Parroco Don Domenico Colombo, che potremmo considerare un testamento a favore della Comunità, a poche settimane dalla sua morte. Don Domenico ci lasciò la mattina del 1° gennaio 2010, dopo oltre 38 anni di attività come Pastore della Comunità di Brezzo di Bedero e Muceno, alla guida della Parrocchia di San Vittore Martire dal 1971. San Galdino, guida e riferimento per i fedeli, è una figura forte che con il prestigio e l’autorità morale seppe difendere la nostra identità spirituale dalla brama di potere di Federico Barbarossa. Galdino Della Sala è stato Vescovo di Milano, morto il 18aprile 1176 e ricordato in special modo per le sue opere caritatevoli a favore dei poveri (è famoso il “pane di San Galdino”) e per l’impegno nella ricostruzione di Milano dopo la sua distruzione ad opera del Barbarossa. Con la cerimonia di nomina del Co-patrono venne presentata ai fedeli la reliquia di San Galdino, donata dalla Curia Arcivescovile ed accompagnata dal documento di autentica del Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi.