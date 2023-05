Da Angera all’Emilia Romagna con un furgone carico di aiuti per gli animali

Partire da Angera in direzione dell’Emilia Romagna con una furgone carico di aiuti per animali. Mangime, fieno e latte in polvere per aiutare le scuderie e le aziende agricole sommerse da acqua e fango.

Matteo Evangelisti è di Angera e nei giorni scorsi ha lanciato sui social un appello per chiedere a tutti un aiuto: raccogliere alimenti e fieno asciutto per quelle realtà, simili alla sua, che stanno vivendo una situazione drammatica. Mentre la macchina dei soccorsi e di tantissimi volontari non si ferma per aiutare migliaia di persone in difficoltà, lui e tante altre realtà del varesotto hanno risposto all’appello lanciato da aziende agricole come la loro.

«Ora siamo a Forlinpopoli, poi faremo tappa in una azienda di Fiumana e cerchiamo di arrivare a Ravenna», racconta Matteo mentre è in viaggio. Partito questa mattina presto con l’amico Fabio di Leggiuno e un rimorchio attaccato al furgone, l’angerese racconta: «Mi è venuto spontaneo, dal cuore. A me così come a diserve realtà del nostro territorio che quando hanno sentito della raccolta di aiuti si sono mossi e ci hanno dato una mano. Qualcuno ha messo il mangime, qualcuno il latte in polvere, altri i furgone. Tante aziende che non sono rimaste a guardare».

Mentre viaggia per l’Emilia Romagna, Matteo racconta che la situazione non è facile, le strade sono invase da acqua e fango. Molte stalle sono allagate, con gli animali nell’acqua e il fieno completamente bagnato, inutilizzabile. «Settimana prossima farò un’altra raccolta e tornerà in Emilia», racconta.

La raccolta sul suo profilo Facebook.