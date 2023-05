Da Angera due furgoni di aiuti verso Faenza colpita dall’alluvione

Il capogruppo di Angera per Tutti Antonio Campagnuolo ha guidato la carovana che venerdì 26 maggio è giunta a Faenza per consegnare beni di prima necessità alla popolazione colpita dall’alluvione.

Nei giorni precedenti, associazioni, commercianti e tanti cittadini di Angera avevano contribuito all’iniziativa solidale donando abbastanza materiale per riempire due furgoni. I mezzi sono partiti venerdì alle 4 del mattino, in modo da arrivare a destinazione già in mattinata.

Una volta arrivati a Faenza, il gruppo è stato accolto da un assessore della città, che ha spiegato la situazione ma anche i timori della sua comunità per il futuro. «A Faenza – riporta Campagnuolo – contano 5.000 sfollati costretti a trovare rifugio a casa di amici e parenti. Purtroppo in città c’è stata anche una vittima. L’uomo rimasto intrappolato sott’acqua era stato liberato e portato in ospedale, ma nonostante gli sforzi dei medici non ce l’ha fatta».

«Per le strade – aggiunge Campagnuolo – ho visto l’intera città darsi da fare e molti giovani al lavoro per riparare i danni causati dall’alluvione. I cittadini di Faenza sono grati della solidarietà che hanno ricevuto, anche se hanno paura che l’acqua possa ancora rialzarsi. Soprattutto, però, temono che una volta terminata questa prima fase dell’emergenza, le aree toccate dall’alluvione verranno lasciate di nuovo a loro stesse».