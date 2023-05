Da Central Park di Daverio al cimitero, i ragazzi del Frattini disegnano la Valbossa

È stata un successo la quarta edizione dell’estemporanea di pittura dedicata agli studenti del Liceo artistico “Frattini” di Varese. Il titolo della manifestazione «Scorci della Valbossa» è significativo di un allargamento della manifestazione al Comune di Crosio della Valle.

Le studentesse e gli studenti (31 in totale) sono stati assistiti e accompagnati nei luoghi scelti a piacere, rifocillati durante la giornata e riaccompagnati entro le 17 alla sede del Centro Anziani in piazzale AVIS a Daverio per la consegna degli elaborati.

I soggetti dei lavori eseguiti principalmente su carta, ma anche su tela e su tavole di legno, edifici e cortili del centro storico, della frazione di Dobbiate (antico insediamento di un convento che ospitava pellegrini in viaggio verso Roma), le chiese, i cortili e le cascine, l’alnete con ontani neri e il laghetto per le rane di Lataste del “Central Park” di Daverio. Un paio di studenti hanno scelto un soggetto singolare, il cimitero, scelta fuori dal comune ma significativa dell’attenzione verso la storia dei nostri borghi e di chi in passato li ha abitati. Uno studente è stato attratto dalla statua di San Longino proveniente dalle guglie del Duomo di Milano, esposta di fronte alla fabbrica Goglio che ne ha sponsorizzato il restauro.

I cittadini sono stati molto ospitali con le giovani e i giovani artisti, offrendo loro caffè e ospitandoli al riparo quando la pioggia ha fatto qualche rapida incursione.

Le opere sono poi state esposte nella sala consiliare del Comune di Daverio per tutta la giornata di domenica e hanno suscitato apprezzamenti per il buon livello artistico.

La manifestazione è stata organizzata dal Centro Anziani di Daverio con il patrocinio dei Comuni di Daverio e Crosio Della Valle, dell’Amministrazione provinciale di Varese, la collaborazione dell’Accademia Camille Saint Saens di Crosio Della Valle, della Consulta giovani e della Pro Loco di Daverio e la preziosissima collaborazione del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese.

Una giuria composta da docenti del liceo e da artisti ha valutato le opere e assegnato i cinque premi in palio. La qualità dei lavori era tale che la giuria ha ritenuto necessario segnalare altre quattro opere oltre ai 5 premiati.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione a scuola, precisamente nel “non museo” del Liceo artistico “A: Frattini” di Varese, nell’entusiasmo e nell’emozione di studenti e studentesse, alla presenza della dirigente professoressa Anna Pontiggia molto soddisfatta del successo della manifestazione che ha già anticipato l’adesione all’edizione del prossimo anno, del presidente del Centro Anziani di Daverio Delfino Barbieri, dei suoi collaboratori Mario Broggi, Giorgio Pedrini, Alberto Tognola; della commissione esaminatrice composta dai docenti Alberto Bertoni, Annachiara Cavallone, Luisa Mazzuchelli, Constantin Migliorini e dallo scultore Massimo Fergnani.

Ecco le opere premiate

Signorelli Giulia 3 aD con Pioggia di Laguna

Giacobone Eleonora 3 aB con Dolce vista e natura

Piuzzi Irene 3aB con Dobbiate – Uno scorcio tra storia e natura

Introini Teresa 4 aH con Rinascita

Brocchi Stefano 3aB con The Ansia’s scorcio

Segnalazioni

Brisca Anita 3 aB con Central Park

Petrillo Penelope 2 aA – Teri Alice 2 aA, lavoro in coppia con Ospitalità

Bonalumi Davide 2 aB con Fallimento

Genasetti Giovanni 3aG con Longinus