Da Punto Rosso Saronno arrivano i dolci dell’estate targati Paolo Lazzaroni & Figli

Dopo il panettone artigianale per Natale, i dei cuor del Chiostro per San Valentino e le colombe per Pasqua, nel laboratorio di pasticceria Punto Rosso di Saronno, arrivano anche i dolci dell’estate targati Paolo Lazzaroni & Figli.

“Ormai il Panettone, sia classico, ma soprattutto ai vari gusti, ci viene chiesto sempre più spesso in continuativo; prima era solo all’estero, ma ormai anche in Italia, ad esempio nei duty free o da Eataly. A questo punto, anziché offrire i gusti che si possono considerare più “leggeri” della gamma invernale, tanto vale offrire un panettone che sia studiato appositamente per questa stagione” spiegano dall’azienda.

Così è nata una mini gamma che include: un panettone da 500 grammi alla macedonia e due pan del Chiostro, un prodotto da 300 grammi proposto nella stessa forma dei classici bauletti, disponibili ai gusti limone e menta o amarene e fragole.

“Al momento questi articoli li stiamo proponendo e testando solo presso il nostro Punto Rosso da un paio di settimane e hanno con tutta onestà immediatamente trovato riscontro – continuano da Punto Rosso -. Del Pan del Chiostro Limone e menta siamo andati ad esaurimento praticamente al volo, pertanto è già ad una seconda produzione”.