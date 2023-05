Da Saltrio alla Big bench con yoga, lambrusco e culatello, mix perfetto per scoprire il Monte Orsa

L’associazione Amici del Monte Orsa continua a proporre nuove iniziative e idee per avvicinare le persone all’affascinante territorio del Monte Orsa, nel comprensorio del sito Unesco del Monte San Giorgio.

La proposta di sabato 3 giugno in effetti propone un approccio alla montagna gustoso e originale. “Yoga, lambrusco e culatello” è il tema dell’escursione, che partirà alle 18 dal parcheggio del cimitero di Saltrio, in via Manzoni.

Si partirà poi verso la Big bench, la prima panchina gigante della provincia di Varese, con una piacevole e facile passeggiata nei boschi. Lungo il cammino con Hermes e Diana i partecipanti potranno avvicinarsi alla pratica dello Yoga.

Al termine della passeggiata verrà servito un aperitivo (a base ovviamente di lambrusco e culatello), osservando la valle mentre il sole tramonta, con la partecipazione straordinaria di Emmanuel Pfirter e il suo hand pan. Musicista da una vita Emmanuel si è avvicinato alla musica melodica e meditativa 5 anni fa attraverso l’hand pan e ha già all’attivo tre album.

Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona. Qui la locandina dell’evento

Prenotazioni e informazioni con un’e-mail a amoprenotazione@gmail.com o su Whatsapp 340 9266691

(Foto di Fabio Calanca)