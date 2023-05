Da Varese e dal Canton Ticino ogni giorno 2mila viaggiatori usano il treno per Malpensa

I collegamenti TILO S50 tornano a circolare fino al Terminal 2 di Malpensa.

Mercoledì 31 maggio 2023 riapre il Terminal 2 dell’Aeroporto di Milano Malpensa (anticipato da una cerimonia il 30) e anche i collegamenti TILO S50 torneranno nuovamente fino al T2, nuovo capolinea. Sarà pertanto nuovamente possibile raggiungere ogni ora entrambi i terminal dello scalo lombardo con i collegamenti

ferroviari di TILO.

Da giugno 2019 i collegamenti TILO S50 servono entrambi i terminal dell’Aeroporto di Milano Malpensa. Il T2 è stato chiuso nel 2020 in seguito allo scoppio della pandemia e alla conseguente forte diminuzione del traffico aereo. Durante questo periodo, il capolinea temporaneo della linea TILO S50 è diventato il T1. Vista l’imminente riapertura del T2, a partire da mercoledì 31 maggio 2023, sono nuovamente ripristinati i collegamenti ferroviari su entrambi i terminal dello scalo milanese.

Nel mese di aprile di quest’anno, dal lunedì al venerdì, in totale oltre 74.500 passeggeri hanno viaggiato quotidianamente sulla rete ferroviaria di TILO. Il numero di passeggeri che dal lunedì al venerdì valica il confine nei due sensi è altresì notevolmente aumentato: a Chiasso nel mese di aprile sono transitati in media 9’750 passeggeri al giorno mentre a Gaggiolo circa 4’500. L’incremento è del 75% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Anche i viaggiatori dei collegamenti TILO S50 sono in forte e costante crescita. Sempre ad aprile di quest’anno, il numero di passeggeri che ha raggiunto lo scalo aeroportuale di Milano Malpensa con i collegamenti TILO è raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2022. Si tratta in media di oltre 2000 passeggeri al giorno, in arrivo e in partenza da Malpensa.

Al fine di promuovere ulteriormente i collegamenti ferroviari TILO tra il Cantone Ticino e lo scalo di Milano Malpensa, dal 5 giugno partirà la nuova campagna promozionale “Con TILO prendi il volo”.