Dal 10 maggio il servizio di continuità assistenziale sarà nella casa di comunità di viale Stelvio a Busto

Aperti nuovi ambulatori nelle Case di Comunità di Busto Arsizio e Saronno. È stato introdotto l’esame diagnostico di Spirometria Semplice, che consente di analizzare la funzionalità polmonare, indagando l’andamento del ricambio d’aria.

Questo esame, unitamente alla spirometria clinica, è di fondamentale aiuto nella diagnosi e valutazione della gravità delle malattie respiratorie ostruttive, come asma, bronchite cronica ostruttiva, enfisema polmonare, oltre che in presenza di malattie restrittive come fibrosi polmonare, esiti post-traumatici, esiti post-infettivi.

L’esame, che rientra tra i servizi previsti nella telemedicina, viene effettuato dagli Infermieri di Famiglia e di Comunità e la refertazione è garantita dallo specialista pneumologo afferente al Presidio Ospedaliero di riferimento.

Per prenotare la Spirometria Semplice è necessario essere in possesso dell’impegnativa emessa dal medico di medicina generale (o di uno specialista) e ci si deve rivolgere al CUP aziendale o regionale , piuttosto che alle farmacie abilitate o recandosi al PUA (Punti Unici di Accesso) aziendali.

Gli ambulatori di Spirometria Semplice sono aperti con le seguenti modalità.

Casa di Comunità di Saronno (Via Fiume 12)

Martedì e venerdì, previo appuntamento, dalle ore 14 alle ore 16. Per informazioni e prenotazioni contattare lo sportello PUA: 02 9613907, pua.saronno@asst-valleolona.it

Casa di Comunità di Busto Arsizio (Viale Stelvio 3)

Martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 11, previo appuntamento. Per informazioni e prenotazioni contattare:

– Lo sportello PUA/CUP: 0331 388011, pua.busto@asst-valleolona.it

– Numero verde: da rete fissa 800.638.638, da rete mobile 02 999599

– prenotasalute.regione.lombardia.it

– Nelle farmacie del territorio aderenti

Dal mese di maggio, presso la Casa di Comunità di Busto Arsizio, è attivo l’Ambulatorio della Cronicità e Telemedicina, per i pazienti cronici. Per accedere al servizio e per ulteriori informazioni far riferimento allo sportello PUA, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 (0331 388011, cot.busto@asst- valleolona.it).

Infine, dal 10 maggio sarà trasferito nella Casa di Comunità di Viale Stelvio 3 a Busto Arsizio il Servizio di Continuità Assistenziale di Busto Arsizio. A Saronno il servizio di continuità assistenziale si trasferisce nella casa della comunità a partire dal 7 giugno.

Gli orari del servizio sono i seguenti:

– Dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 08

– Nei giorni festivi e prefestivi h24

– nelle giornate prefestive infrasettimanali dalle ore 14.00 alle ore 20.00

– il servizio di continuità assistenziale si attiva chiamando il numero unico regionale 116117

– per l’accesso dalle ore 23.30 alle ore 8 è sempre obbligatorio contattare il numero unico regionale (116117)

«Le Case di Comunità di Saronno e Busto Arsizio continuano ad ampliare i servizi offerti alla popolazione, perseguendo gli obiettivi indicati dal PNNR e rafforzando, così l’assistenza territoriale, oltre ad integrare le prestazioni sanitarie e sociali – spiega il dott. Marino Dell’Acqua, Direttore Socio-Sanitario ASST Valle Olona – l’attuale stato dell’arte dei lavori ci fa ben sperare sull’ampliamento e conclusione della globalità dei servizi anche per le case di comunità di Somma Lombardo e Gallarate che, in accordo con le indicazioni del PNNR, devono arrivare ad essere pienamente operative entro il 2026. I nostri sforzi perché ciò accada prima del termine stanno attualmente portando ottimi risultati».