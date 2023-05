Dal Ceresio ai fiumi dell’Emilia, il “battello spazzino” operativo nelle terre alluvionate

L’Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla pronta a supportare la bonifica delle terre alluvionate dell’Emilia Romagna. È infatti pronto il trasferimento del battello spazzino per il primo ripristino dei bacini fluviali.

In questi giorni, il direttore dell’Ente, Maurizio Tumbiolo, per il tramite della Protezione Civile, convenzionata con lo stesso, ha avuto contatti con i Consorzi di gestione della Regione Emilia Romagna dei territori di Ravenna e Rimini al fine di mettere a disposizione l’unità nautica ABL 2 con tutta la necessaria organizzazione, pilotaggio e logistica di trasferimento.

Il battello spazzino, da poco varato dall’Autorità di Bacino del Ceresio Piano e Ghirla, a seguito di un bando di Regione Lombardia, Assessorato Clima e Ambiente, è ideale per questo tipo di operazioni in quanto unità nautica polivalente ecologica e antincendio.

L’imbarcazione che riporta la sigla di immatricolazione ABL 2 è particolarmente utile nelle pulizie delle acque lacuali, fluviali e di alveo perché, oltre a essere dotata di nastri trasportatori per una portata di 4 tonnellate corrispondenti a 15 metri quadrati di volume, dispone da particolari eliche protette da griglie che permettono un utilizzo in bassi fondali non omogenei senza arrecare danno al sistema di propulsione entrofuoribordo.