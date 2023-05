Dal Distretto del Commercio Ceresio-Tresa contributi a fondo perduto fino a 5mila euro

Il Distretto del Commercio Ceresio-Tresa ha pubblicato il bando con cui mette a disposizione di negozi, esercizi pubblici e attività di servizi alla persona contributi a fondo perduto fino a un massimo di 5mila euro.

L’obiettivo è quello di sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese del Distretto, per mantenere aperte e favorire la ripresa delle attività economiche esistenti e l’avvio di nuove attività.

Possono chiedere i contributi micro, piccole e medie imprese lombarde con unità locale all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del commercio che esercitano una attività di vendita al dettaglio di beni e/o servizi; somministrazione di cibi e bevande; prestazione di servizi alla persona. Del Distretto Ceresio-Tresa fanno parte i comuni di Lavena Ponte Tresa (capofila), Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cuasso al Monte e Marzio.

Il contributo è concesso come agevolazione a fondo perduto per un ammontare fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di 5mila euro. Sono ammissibili all’agevolazione investimenti per un ammontare minimo pari a 2mila euro (al netto dell’Iva).

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.lavenapontetresa@legalmail.it a partire dalle ore 12.00 del 12 giugno 2023 fino alle ore 12.00 del 15 luglio 2023.

Sono ammissibili le spese sostenute dal 28 marzo 2022 fino alla data di presentazione della domanda.

Sul sito del Comune di Lavena Ponte Tresa potete trovare tutti i termini del bando, le spiegazioni dei singoli documenti da produrre e la modulistica.

Per chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di presentazione delle domande scrivere a: comune.lavenapontetrea@legalmail.it