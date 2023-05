Dall’1 al 4 giugno la seconda edizione del “BA Lirica International Voice Competition”

Il concorso, che si terrà presso il teatro sociale Cajelli, porterà in città un centinaio di artisti per quattro giorni

In programma dall’1 al 4 giugno a Busto Arsizio “BA Lirica International Voice Competition”, la rassegna dedicata all’opera promossa dal teatro sociale con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Il concorso offre anche ai giovani artisti la possibilità di essere protagonisti nella Stagione BA Lirica 2023/2024 e di farsi notare a livello nazionale e internazionale. In giuria importanti nomi del mondo dell’opera, tra cui la soprano bustocca Annamaria Pizzoli, che valuteranno un centinaio di iscritti da 23 nazioni del mondo (erano una sessantina l’anno scorso). I più numerosi i cantanti della Corea del Sud, seguiti dagli italiani, poi da cinesi, giapponesi, russi.

Il programma di BA lirica continua il 30 settembre, con l’Opera Fringe che porterà in centro e nei quartieri della città brevi esibizioni di cui saranno interpreti anche i talenti selezionati nel concorso. Un altro modo per portare la cultura tra la gente, fuori dai luoghi deputati, per avvicinare un pubblico nuovo.

Chiuderà il 2023 e sarà la prima della nuova stagione, il 10 dicembre, La Bohème di Puccini (biglietti in vendita su VIVATICKET).

Ad annunciare il titolo della “prima”bustocca, in calendario subito dopo la Prima della Scala, la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli : “È un titolo che consolida l’andamento al rialzo di Ba lirica dopo i successi di questa stagione: le opere messe in scena hanno ottenuto una risposta incredibile da parte del pubblico e recensioni molto positive delle riviste specializzate. Il tutto grazie alla grande squadra del teatro Sociale – il maestro Marco Beretta, il regista Alberto Oliva, il presidente Luca Galli, Daniele Geltrudi e Danilo Menato di Educarte – e alle professionalità di spicco coinvolte. Grazie al loro lavoro l’investimento dell’Amministrazione ha dato risultati molto velocemente, superando le attese”.

A proposito del concorso che porterà in città un centinaio di artisti per quattro giorni, l’assessore ha osservato che

“anche grazie alla Cultura, Busto sta diventando luogo di interfaccia con il mondo, ma deve strutturarsi per rispondere alle esigenze di chi arriva da lontano. L’Amministrazione sta lavorando per potenziare la ricettività, cercando di facilitare l’incontro tra domanda e offerta. La cultura può creare un volano per lo sviluppo dobbiamo essere pronti a cogliere le opportunità.”