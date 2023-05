Dalla Patagonia al Nepal al Varesotto: lezione di ambiente ed esplorazioni per i ragazzi della Carducci di Gavirate

All’istituto comprensivo Carducci di Gavirate sabato scorso, 13 maggio, è stata dedicata una mattina all’ambiente, alla montagna, ai viaggi e alle esplorazioni.

Patrizia Broggi, fondatrice dell’associazione Ecohimal, alpinista e fotografa ha incontrato tutte le classi a turno per raccontare le sue esperienze di viaggi in tutto il mondo, dal Nepal al Madagascar, dal Laos alle Ande attraverso le sue bellissime foto. Ha sottolineato l’importanza del rispetto della diversità, della cultura dell’incontro e della conoscenza degli altri popoli, dell’amore per la natura e gli animali.

I ragazzi sono rimasti affascinati dall’entusiasmo di Patrizia che ha concluso con un invito a essere attenti e curiosi per poter cogliere la bellezza che è già vicino a noi. Per questo, al termine della proiezione, ha mostrato alcune foto dei boschi del territorio e del lago di Varese.

Le classi prime a turno hanno avuto l’occasione di recarsi alla sede del CAI di Gavirate dove sono state accolte dal presidente Emanuele Mondini e da un gruppo di soci, tra i quali Cinzia Parola, Christian Cavalieri, Irene Scapolo e Ludovica Mondini che hanno illustrato le attività del CAI e trasmesso la loro grande passione per la montagna e le camminate.

Tornati in classe, hanno potuto assistere a una lezione di scienze naturali con Rodolfo Rabolini, amico storico della scuola che da più di dieci anni conduce un laboratorio pomeridiano e porta i ragazzi a conoscere il territorio. Nell’aula di arte hanno poi avuto modo di disegnare e colorare in libertà sul tema della natura.

Le classi seconde e terze hanno potuto conoscere Fernando Galasso, socio della Fiab (federazione italiana ambiente e bicicletta) che ha presentato il suo bellissimo reportage “Patagonia controvento” realizzato insieme a Ferdinando Cortese. Il loro viaggio in bicicletta ha affascinato i ragazzi che hanno scoperto luoghi lontani tra ghiacciai, oceani, pinguini e una natura incontaminata e selvaggia.

Tante le domande poste a Nando, da come è nata questa passione, a come ha fatto per portare tutto l’essenziale per 50 giorni sulla bici, dalla paura degli animali selvaggi alle difficili condizioni climatiche dell’area. Nando ha dialogato con i ragazzi, piacevolmente colpito dal loro interesse e dalla loro attenzione. «Ho sempre lavorato in banca e da sempre ho amato la bicicletta come mezzo di trasporto anche per le lunghe distanze – ha spiegato – e quando al mio amico Ferdinando, chirurgo, hanno regalato una bicicletta per la pensione, abbiamo deciso di partire insieme! Ci ha affascinati così tanto la Patagonia, che torneremo a novembre!».

«Sono persone come loro, veramente appassionate della vita e curiose di scoprire la bellezza del mondo, che aiutano i ragazzi ad alzare lo sguardo per osservare di più, uscire di casa e e scoprire l’ambiente e il territorio che li circonda» hanno commentato gli insegnanti, soddisfatti a conclusione di una giornata così intensa, hanno rinnovato l’invito a tornare l’anno prossimo per continuare il cammino insieme, organizzare uscite a piedi e in bicicletta e far gustare ai ragazzi la bellezza di stare all’aria aperta in compagnia. Con gli amici del CAI l’appuntamento è più vicino: infatti il 2, 3 e 4 giugno ci sarà un’uscita in rifugio a cui parteciperanno un’ottantina di studenti della scuola, diventati soci del CAI.