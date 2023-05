Daniele Mencarelli presenta a palazzo Verbania di Luino il suo ultimo libro

Nell’ambito del Festival Intrecci l’associazione Amici del Liceo e la libreria Mondadori di Luino, con il patrocinio del Comune di Luino,

ospitano lo scrittore Daniele Mencarelli poeta e narratore che presenta il suo romanzo “Fame d’aria”: l’appuntamento è per il 13 maggio alle 17.30 a palazzo Verbania.

Con questa opera Mencarelli fa i conti con l’amore genitoriale attraverso un percorso di tragica convivenza di amore e sofferenza. Il suo libro d’esordio “La casa degli sguardi” del 2018 Mondadori ha ricevuto ben tre premi letterari. Nel 2020 esce “Tutto chiede salvezza”, che fa anch’esso il pieno di premi: finalista del premio Strega e vincitore del premio Strega Giovani, vincitore del premio Segafredo Zanetti/un libro un film, vincitore del premio Anima per il sociale. Da questo romanzo è tratta la serie omonima per Netflix per la regia di Francesco Bruni. Con “Sempre tornare” premio Flaiano 2021, conclude la sua ideale trilogia autobiografica.