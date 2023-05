Danneggiamenti alla nuova area feste di Castronno, il sindaco la chiude per 15 giorni

Sono passati pochi mesi dal taglio del nastro che ha aperto la nuova area feste di Castronno (leggi qui), un progetto fortemente voluto e che è di grande interesse per tutta la comunità.

Il sindaco Giuseppe Gabri aveva inaugurato la struttura comunale lo scorso 17 settembre e oggi, lunedì 8 maggio, ha dovuto prendere la decisione di chiudere i cancelli a causa di danneggiamenti a campo da calcio e tensostruttura.

«Cari genitori – si legge nel post pubblicato dal primo cittadino -, vi allego foto di come i nostri ragazzi trattano la cosa pubblica. Complimenti a loro! Il Campo da calcio sarà chiuso per 15 giorni, poi si riaprirà. Al primo danno/rifiuto abbandonato altri 15 giorni di chiusura. Chiunque sia a conoscenza che il proprio figlio/a frequenti quest’area provi a parlarci. Grazie. Oltre alla spazzatura hanno bruciato parti del campo in sintetico, tagliato il telo della tensostruttura e usato le panchine e i tavoli per salirci con la bicicletta».